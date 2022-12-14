ВСУ потеряли 60 солдат в ожесточённых боях у Площанки и Кременной
Войска России сорвали три контратаки ВСУ на Краснолиманском направлении
Российские войска пресекли три контратаки штурмовых групп ВСУ, которые двигались в направлении Площанки и Кременной в Луганской Народной Республике, в результате противник потерял более 60 солдат убитыми и ранеными, одну боевую машину и два пикапа. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На Краснолиманском направлении огнём артиллерии и активными действиями российских войск сорваны контратаки трёх штурмовых групп ВСУ, выдвигавшихся в направлении населённых пунктов Площанка и Кременная в Луганской Народной Республике", — сказал офицер на брифинге.
Также сообщалось, что за минувшие сутки российские войска в результате наступления вытеснили подразделения ВСУ из основной части села Водяное на Донецком направлении, уничтожив до 50 бойцов противника.
ТАСС / Александр Рюмин