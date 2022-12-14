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Регион
Опубликовано 14 декабря 2022, 12:08
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ВСУ потеряли 60 солдат в ожесточённых боях у Площанки и Кременной

Войска России сорвали три контратаки ВСУ на Краснолиманском направлении

Российские войска пресекли три контратаки штурмовых групп ВСУ, которые двигались в направлении Площанки и Кременной в Луганской Народной Республике, в результате противник потерял более 60 солдат убитыми и ранеными, одну боевую машину и два пикапа. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Краснолиманском направлении огнём артиллерии и активными действиями российских войск сорваны контратаки трёх штурмовых групп ВСУ, выдвигавшихся в направлении населённых пунктов Площанка и Кременная в Луганской Народной Республике", — сказал офицер на брифинге.

ВС РФ ударили по пункту управления группировки войск ВСУ "Лиман" под Краматорском
ВС РФ ударили по пункту управления группировки войск ВСУ "Лиман" под Краматорском

Также сообщалось, что за минувшие сутки российские войска в результате наступления вытеснили подразделения ВСУ из основной части села Водяное на Донецком направлении, уничтожив до 50 бойцов противника.

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ТАСС / Александр Рюмин

Татьяна Миссуми
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