ВС России уничтожили до 50 бойцов ВСУ и заняли основную часть села Водяное в ДНР
Российские войска в результате наступления вытеснили подразделения ВСУ из основной части села Водяное на Донецком направлении, уничтожив до 50 бойцов противника. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На Донецком направлении в результате наступательных действий российских войск взята под контроль основная часть населённого пункта Водяное ДНР. Уничтожено до 50 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины и четыре пикапа", — уточнил офицер.
Накануне сообщалось, что российские военные пресекли контратаки трёх штурмовых групп украинских войск на Краснолиманском направлении. В результате ВСУ лишились более 50 бойцов.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ