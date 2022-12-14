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Опубликовано 14 декабря 2022, 11:59
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ВС России уничтожили до 50 бойцов ВСУ и заняли основную часть села Водяное в ДНР

Российские войска в результате наступления вытеснили подразделения ВСУ из основной части села Водяное на Донецком направлении, уничтожив до 50 бойцов противника. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении в результате наступательных действий российских войск взята под контроль основная часть населённого пункта Водяное ДНР. Уничтожено до 50 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины и четыре пикапа", — уточнил офицер.

Украинская армия лишилась ещё одной батареи РСЗО
Украинская армия лишилась ещё одной батареи РСЗО

Накануне сообщалось, что российские военные пресекли контратаки трёх штурмовых групп украинских войск на Краснолиманском направлении. В результате ВСУ лишились более 50 бойцов.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Татьяна Миссуми
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