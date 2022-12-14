ВС России уничтожили до 50 бойцов ВСУ и заняли основную часть села Водяное в ДНР

Российские войска в результате наступления вытеснили подразделения ВСУ из основной части села Водяное на Донецком направлении, уничтожив до 50 бойцов противника. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении в результате наступательных действий российских войск взята под контроль основная часть населённого пункта Водяное ДНР. Уничтожено до 50 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины и четыре пикапа", — уточнил офицер.