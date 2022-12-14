ВС РФ ударили по пункту управления группировки войск ВСУ "Лиман" под Краматорском
Вооружённые силы России поразили пункт управления группировки войск ВСУ "Лиман" в районе Краматорска в ДНР. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В районе населённого пункта Краматорск Донецкой Народной Республики поражён пункт управления оперативно-тактической группировки войск ВСУ "Лиман", — отметил он.
Также в Краматорске был уничтожен склад боеприпасов 81-й аэромобильной бригады ВСУ, где хранилось до двух тысяч реактивных снарядов РСЗО "Град" и более трёх тысяч артиллерийских снарядов.
А ранее в МО РФ рассказали, как российские войска пресекли контратаку украинских военных на Южно-Донецком направлении. В результате мотопехотная рота ВСУ понесла серьёзные потери.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ