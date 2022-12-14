Слуцкая назвала полнейшим бредом решение Канады не делить фигуристов в дуэтах по полу

Называть участников дуэтов в фигурном катании партнёрами А и В, запретив указывать пол, — это полный бред. Так бывшая фигуристка, депутат Мособлдумы, заслуженный мастер спорта России Ирина Слуцкая прокомментировала телеканалу "360" решение Федерации фигурного катания Канады (Skate Canada) бороться с "гендерной дискриминацией".

"Для нашего понимания это просто полнейший бред. <…> Пускай как хотят, так и называют. Главное, что наша страна чётко понимает, что есть мужчина и женщина", — пояснила спортсменка.

По её словам, Канада — не первая и не последняя страна, следующая общемировому тренду, Россия не сможет повлиять на подобную "моду". Однако, уверена Слуцкая, нельзя забывать, что судить выступления на льду будут по прежним критериям, несмотря на то, кто как называет фигуристов в паре.

"Главное, чтобы нам всем не разрешили поставить в пару двух мужчин и двух женщин, вот это уже будет страшно", — добавила спортсменка.