Слуцкий подал ЕС идею о лучшем спецтрибунале по Украине

Глава думского международного Комитета и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил создать трибунал по всем преступным действиям Украины в период с 2014 по 2022 год. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Россия 24".

"У нас был международный трибунал, который расследовал геноцид в Руанде... Нужно заменить Руанду на Украину, [создать] международный трибунал по расследованию геноцида на Украине [за] '14–'22 годы. Безусловно, такой трибунал необходим. В абсолютной, а не относительной системе координат", — заявил Слуцкий.

Лидер ЛДПР уточнил, что на трибунале будут осуждены "и азовцы*, и те, кто действительно совершал колоссальные преступления против человечности на Украине".

Ранее в Национальном антитеррористическом комитете сообщили о задержаниях 400 украинских националистов и военных преступников при попытке пересечь российскую границу.