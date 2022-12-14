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Почему на Украине любят карателей из дивизии СС "Галичина"

Верховный суд Украины отменил решение Нюрнбергского трибунала и оправдал нацистскую символику СС "Галичина". У карателей есть последователи до сих пор. Почему власти Украины поддерживают нацистов?

Опубликовано 14 декабря 2022, 06:55
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Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / АР / Efrem Lukatsky, © Shutterstock, © Wikipedia

Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / АР / Efrem Lukatsky, © Shutterstock, © Wikipedia

80 лет назад украинские эсэсовцы в составе карательных отрядов вырезали мирное население, накалывали младенцев на штыки, ломали кости партизанам, сжигали женщин и стариков в сараях, уничтожали целыми деревнями.

Теперь в Киеве на параде украинских националистов можно увидеть шаркающего по тротуару древнего нациста в форме "СС Галичина" со свежей наградой на груди. Или какого-нибудь зигующего поклонника средних лет.

Зиговавший участник киевского митинга в честь дивизии СС. Видео © T.me / Караульный Z

Современная Украина предпочитает чествовать убийц. Здесь обожают дивизию СС "Галичина" и празднуют день её образования так называемым маршем вышиванок — ежегодным праздником в честь годовщины создания нацистами в 1943 году дивизии СС "Галичина". Мероприятие официально одобрено властями.

Для того, чтобы понять, кто именно воевал в этой дивизии, нужно лишь прочесть текст присяги её солдат: "Я присягаю перед Богом этой святой клятвой, что в борьбе с большевизмом буду, безусловно, подчиняться Верховному главнокомандующему Вооружённых сил Германии Адольфу Гитлеру, и, как храбрый солдат, я в любой момент готов отдать свою жизнь за эту присягу.

Текст присяги дивизии СС "Галичина" из документа Главного оперативного управления СС от 30 июля 1943 года. Фото © T.me / Караульный Z

Текст присяги дивизии СС "Галичина" из документа Главного оперативного управления СС от 30 июля 1943 года. Фото © T.me / Караульный Z

8 июня прошлого года умер ветеран дивизии СС "Галичина" Орест Васкул, чьи похороны и отпевание в раскольничьем Михайловском соборе Киева прошли с участием президентского полка.

  • Как хоронили ветерана дивизии СС "Галичина" Ореста Васкула. Фото © censor.net
    Как хоронили ветерана дивизии СС "Галичина" Ореста Васкула. Фото © censor.net
  • Фото © censor.net
    Фото © censor.net

Как хоронили ветерана дивизии СС "Галичина" Ореста Васкула.

Фото © censor.net

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Как убивали русский дух

Галиция — историческая часть единой Русской земли, где люди разговаривали на древнерусском языке и исповедовали православие. Но в XIV веке регион присоединила к себе Польша, а спустя 400 лет после раздела Речи Посполитой — Австрийская империя. Тогда Галичину ещё называли Червонной Русью (лат. Russia Rubra). Австрийцы проводили против местных русофилов жестокие репрессии, приобретшие с началом Первой мировой войны огромный масштаб, буквально уничтожая русских в концлагерях Талергоф и Терезин и превращая тем самым Галичину в оплот украинства.

Во время Второй мировой немцы разделили подконтрольную им Украину на две части — Рейхскомиссариат Украина и дистрикт (округ) Галиция (нем. Distrikt Galizien), где государственным языком стал немецкий, а районы назвали "крайсгаманшафтуптами".

Фото © T.me / Караульный Z

Фото © T.me / Караульный Z

На территории дистрикта действовали многие украинские националистические организации, запрещённые на территории Рейхскомиссариата Украины. Губернатором дистрикта стал немец — бригаденфюрер СС Отто Вехтер. Он проводил политику различения западных и восточных украинцев. Первые считались "арийцами на минималках", хотя отношение к ним от немцев было довольно презрительным. Чего стоит только запрет ношения рун на петлицах. А отношение ко вторым не отличалось от отношения к остальным русским.

Принимая решение о создании "Галичины", немецкие власти выдвинули условие, что в названии подразделения не должно фигурировать слово "Украина" и что она должна состоять только из выходцев из Галиции. Весной 1943-го формирование отряда началось. Заявок поступило более 80 тысяч, за счёт этого удалось полностью укомплектовать дивизию № 14 "Галиция", или "Галичина" (нем. SS-Freiwilligen-Division Galizien). Кроме того, из добровольцев, не прошедших в дивизию, укомплектовали девять (с № 202 по № 208) батальонов германской вспомогательной полиции порядка. Командиром дивизии был назначен оберфюрер СС Фриц Фрейтаг.

Видео © T.me

В качестве дивизионной униформы использовалась полевая униформа войск СС (без использования рун СС на петлицах) с орлом полицейского образца и нарукавным щитком в виде галицийского щитка, а не трезубца. Маршевой песней на смотрах и парадах стала песня "Червона калина". Во время обучения поблизости от концлагеря Дахау им усиленно прививали антисемитские и расистские взгляды.

Фото © T.me

Фото © T.me

Нет ни одной военной операции, которой бойцам "Галичины" можно гордиться. Их кидали как пушечное мясо при отступлении немецкой армии и использовали во время карательных операций. Бойцы дивизии отметились в военных преступлениях. Например, ими было сожжено польское село Гута Пеняцкая и десяток других польских поселений.

В 1944 году Красная армия разгромила под городом Броды крупную группировку гитлеровцев, в составе которой находилась и "Галичина", потерявшая 80% своего состава. Бродская битва стала первым и последним крупным эпизодом боевого применения дивизии против регулярных частей.

После Нюрнберга

Выжившие после Бродов нацисты вошли в состав дивизии СС "Викинг", которая сдалась в мае 1945 года англичанам и американцам. На Нюрнбергском процессе организация "Ваффен-СС" (куда входили эсэсовцы негерманского происхождения) была обвинена в военных преступлениях и участии в холокосте. Но с оговоркой, что от ответственности освобождаются те, кто был насильно призван в её ряды. Союзу на тот момент было невыгодно признавать, что в ряды СС сразу же влилось 80 тысяч жителей Галиции, а советские дипломаты не настаивали на жёстких формулировках.

Фото © T.me / Караульный Z

Фото © T.me / Караульный Z

Поэтому больших проблем в связи со своим эсэсовским прошлым бойцы "Галичины" не имели. Все спокойно осели в США, Канаде и Западной Европе. Мало того, в Британии и Америке действовали легальные ветеранские организации эсэсовцев.

Как чтят "Галичину" на Украине сейчас

В 2005 году Комиссия ООН по правам человека приняла резолюцию, осуждающую прославление бывших членов организации "Ваффен-СС", проведение демонстраций в их честь и открытие им памятников и мемориалов, поскольку это "унижает память бесчисленных жертв преступлений против человечества во время Второй мировой войны".

И вот на днях Шестой апелляционный административный суд Киева отменил решение Нюрнбергского трибунала и вынес своё определение: "Символика СС "Галичина" не является нацистской, а поэтому не подпадает под запрет символики коммунистических и национал-социалистических режимов". Несмотря на то, что это решение невыгодно с точки зрения международной политики, отменить "Галичину" Киев не может из-за высокой доли нацистов в подразделениях ВСУ.

Нашивка "Золотой левик" Waffen-Grenadier-Division der SS тут, конечно, не просто так. Крупным планом. Фото © T.me / Милитарист

Нашивка "Золотой левик" Waffen-Grenadier-Division der SS тут, конечно, не просто так. Крупным планом. Фото © T.me / Милитарист

Наряду с эмблемой дивизии СС "Тотенкомпф", нацистского символа чёрного солнца и флага ОУН*-Б, эмблема дивизии СС "Галичина" является одним из самых распространённых патчей и нашивок на форме военнослужащих ВСУ. Их носят и другие украинские силовики, например СБУ.

Сотрудник СБУ с нашивками дивизии СС "Галичина". Фото ©  T.me

Сотрудник СБУ с нашивками дивизии СС "Галичина". Фото ©  T.me

Львовская областная государственная администрация на официальном сайте регулярно поздравляет с годовщиной создания "Галичины", проводит конкурсы тематических рисунков. Во львовском главпочтамте проходили выставки марок и открыток, посвящённых нацистской дивизии. В 2016 году внук карателя из дивизии СС "Галичина" Виталий Регор в День Победы сорвал георгиевскую ленточку с девочки Насти Кудаевой и ударил её мать. Символика "Галичины" — золотой лев и эсэсовские руны — сегодня популярна именно среди молодёжи.

Фото © T.me

Фото © T.me

На Украине к 75-летию фашистской дивизии СС "Галичина" выпустили почтовые марки с её "героями", причём некоторые изображены в нацистской форме.

Фото © T.me / 338

Фото © T.me / 338

Не устают героизировать нацистов и многие общественные институты Украины, например Украинский институт национальной памяти, создавший некую книгу памяти жертв голодомора и обосновавший ту самую "декоммунизацию". Институт регулярно выпускает героизирующие нацистов книги.

Ещё до начала СВО в одной из библиотек Николаевской области провели презентацию книги Пономаренко "Украинские юнкершафты", которая посвящена дивизии СС "Галичина". На мероприятие пригласили бандуриста и мужчину в нацистской форме.

  • Фото © T.me
    Фото © T.me
  • Фото © T.me
    Фото © T.me
  • Фото © T.me
    Фото © T.me

Фото © T.me

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Украинский нацизм сегодня практически отождествлён с современной украинской культурой, в том числе и бытовой. Например, отель "Бандерштадт" в Ивано-Франковске украшает символика дивизии СС "Галичина". Список новых нацистских культурных инсталляций можно продолжать и дальше. Нацизм плотно укоренился в общественной культуре современной Украины, и на то, чтобы денацифицировать украинское общество, могут потребоваться годы.

Чем прославилась глава ветеранского движения Украины Андриана Арехта, подорвавшаяся на мине под Херсоном
Чем прославилась глава ветеранского движения Украины Андриана Арехта, подорвавшаяся на мине под Херсоном

* Организация, признанная экстремистской в России

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Авторы
Станислав Сенькин
Станислав Сенькин
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