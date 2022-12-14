Почему на Украине любят карателей из дивизии СС "Галичина" Верховный суд Украины отменил решение Нюрнбергского трибунала и оправдал нацистскую символику СС "Галичина". У карателей есть последователи до сих пор. Почему власти Украины поддерживают нацистов? 43850 43850 Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / АР / Efrem Lukatsky, © Shutterstock, © Wikipedia

80 лет назад украинские эсэсовцы в составе карательных отрядов вырезали мирное население, накалывали младенцев на штыки, ломали кости партизанам, сжигали женщин и стариков в сараях, уничтожали целыми деревнями.

Теперь в Киеве на параде украинских националистов можно увидеть шаркающего по тротуару древнего нациста в форме "СС Галичина" со свежей наградой на груди. Или какого-нибудь зигующего поклонника средних лет.

Зиговавший участник киевского митинга в честь дивизии СС. Видео © T.me / Караульный Z

Современная Украина предпочитает чествовать убийц. Здесь обожают дивизию СС "Галичина" и празднуют день её образования так называемым маршем вышиванок — ежегодным праздником в честь годовщины создания нацистами в 1943 году дивизии СС "Галичина". Мероприятие официально одобрено властями.

Для того, чтобы понять, кто именно воевал в этой дивизии, нужно лишь прочесть текст присяги её солдат: "Я присягаю перед Богом этой святой клятвой, что в борьбе с большевизмом буду, безусловно, подчиняться Верховному главнокомандующему Вооружённых сил Германии Адольфу Гитлеру, и, как храбрый солдат, я в любой момент готов отдать свою жизнь за эту присягу.

Текст присяги дивизии СС "Галичина" из документа Главного оперативного управления СС от 30 июля 1943 года. Фото © T.me / Караульный Z

8 июня прошлого года умер ветеран дивизии СС "Галичина" Орест Васкул, чьи похороны и отпевание в раскольничьем Михайловском соборе Киева прошли с участием президентского полка.





Как убивали русский дух

Галиция — историческая часть единой Русской земли, где люди разговаривали на древнерусском языке и исповедовали православие. Но в XIV веке регион присоединила к себе Польша, а спустя 400 лет после раздела Речи Посполитой — Австрийская империя. Тогда Галичину ещё называли Червонной Русью (лат. Russia Rubra). Австрийцы проводили против местных русофилов жестокие репрессии, приобретшие с началом Первой мировой войны огромный масштаб, буквально уничтожая русских в концлагерях Талергоф и Терезин и превращая тем самым Галичину в оплот украинства.

Во время Второй мировой немцы разделили подконтрольную им Украину на две части — Рейхскомиссариат Украина и дистрикт (округ) Галиция (нем. Distrikt Galizien), где государственным языком стал немецкий, а районы назвали "крайсгаманшафтуптами".

Фото © T.me / Караульный Z

На территории дистрикта действовали многие украинские националистические организации, запрещённые на территории Рейхскомиссариата Украины. Губернатором дистрикта стал немец — бригаденфюрер СС Отто Вехтер. Он проводил политику различения западных и восточных украинцев. Первые считались "арийцами на минималках", хотя отношение к ним от немцев было довольно презрительным. Чего стоит только запрет ношения рун на петлицах. А отношение ко вторым не отличалось от отношения к остальным русским.

Принимая решение о создании "Галичины", немецкие власти выдвинули условие, что в названии подразделения не должно фигурировать слово "Украина" и что она должна состоять только из выходцев из Галиции. Весной 1943-го формирование отряда началось. Заявок поступило более 80 тысяч, за счёт этого удалось полностью укомплектовать дивизию № 14 "Галиция", или "Галичина" (нем. SS-Freiwilligen-Division Galizien). Кроме того, из добровольцев, не прошедших в дивизию, укомплектовали девять (с № 202 по № 208) батальонов германской вспомогательной полиции порядка. Командиром дивизии был назначен оберфюрер СС Фриц Фрейтаг.

Видео © T.me

В качестве дивизионной униформы использовалась полевая униформа войск СС (без использования рун СС на петлицах) с орлом полицейского образца и нарукавным щитком в виде галицийского щитка, а не трезубца. Маршевой песней на смотрах и парадах стала песня "Червона калина". Во время обучения поблизости от концлагеря Дахау им усиленно прививали антисемитские и расистские взгляды.

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Нет ни одной военной операции, которой бойцам "Галичины" можно гордиться. Их кидали как пушечное мясо при отступлении немецкой армии и использовали во время карательных операций. Бойцы дивизии отметились в военных преступлениях. Например, ими было сожжено польское село Гута Пеняцкая и десяток других польских поселений.

В 1944 году Красная армия разгромила под городом Броды крупную группировку гитлеровцев, в составе которой находилась и "Галичина", потерявшая 80% своего состава. Бродская битва стала первым и последним крупным эпизодом боевого применения дивизии против регулярных частей.

После Нюрнберга

Выжившие после Бродов нацисты вошли в состав дивизии СС "Викинг", которая сдалась в мае 1945 года англичанам и американцам. На Нюрнбергском процессе организация "Ваффен-СС" (куда входили эсэсовцы негерманского происхождения) была обвинена в военных преступлениях и участии в холокосте. Но с оговоркой, что от ответственности освобождаются те, кто был насильно призван в её ряды. Союзу на тот момент было невыгодно признавать, что в ряды СС сразу же влилось 80 тысяч жителей Галиции, а советские дипломаты не настаивали на жёстких формулировках.

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Поэтому больших проблем в связи со своим эсэсовским прошлым бойцы "Галичины" не имели. Все спокойно осели в США, Канаде и Западной Европе. Мало того, в Британии и Америке действовали легальные ветеранские организации эсэсовцев.

Как чтят "Галичину" на Украине сейчас

В 2005 году Комиссия ООН по правам человека приняла резолюцию, осуждающую прославление бывших членов организации "Ваффен-СС", проведение демонстраций в их честь и открытие им памятников и мемориалов, поскольку это "унижает память бесчисленных жертв преступлений против человечества во время Второй мировой войны".

И вот на днях Шестой апелляционный административный суд Киева отменил решение Нюрнбергского трибунала и вынес своё определение: "Символика СС "Галичина" не является нацистской, а поэтому не подпадает под запрет символики коммунистических и национал-социалистических режимов". Несмотря на то, что это решение невыгодно с точки зрения международной политики, отменить "Галичину" Киев не может из-за высокой доли нацистов в подразделениях ВСУ.

Нашивка "Золотой левик" Waffen-Grenadier-Division der SS тут, конечно, не просто так. Крупным планом. Фото © T.me / Милитарист

Наряду с эмблемой дивизии СС "Тотенкомпф", нацистского символа чёрного солнца и флага ОУН*-Б, эмблема дивизии СС "Галичина" является одним из самых распространённых патчей и нашивок на форме военнослужащих ВСУ. Их носят и другие украинские силовики, например СБУ.

Сотрудник СБУ с нашивками дивизии СС "Галичина". Фото © T.me

Львовская областная государственная администрация на официальном сайте регулярно поздравляет с годовщиной создания "Галичины", проводит конкурсы тематических рисунков. Во львовском главпочтамте проходили выставки марок и открыток, посвящённых нацистской дивизии. В 2016 году внук карателя из дивизии СС "Галичина" Виталий Регор в День Победы сорвал георгиевскую ленточку с девочки Насти Кудаевой и ударил её мать. Символика "Галичины" — золотой лев и эсэсовские руны — сегодня популярна именно среди молодёжи.

Фото © T.me

На Украине к 75-летию фашистской дивизии СС "Галичина" выпустили почтовые марки с её "героями", причём некоторые изображены в нацистской форме.

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Не устают героизировать нацистов и многие общественные институты Украины, например Украинский институт национальной памяти, создавший некую книгу памяти жертв голодомора и обосновавший ту самую "декоммунизацию". Институт регулярно выпускает героизирующие нацистов книги.

Ещё до начала СВО в одной из библиотек Николаевской области провели презентацию книги Пономаренко "Украинские юнкершафты", которая посвящена дивизии СС "Галичина". На мероприятие пригласили бандуриста и мужчину в нацистской форме.







Украинский нацизм сегодня практически отождествлён с современной украинской культурой, в том числе и бытовой. Например, отель "Бандерштадт" в Ивано-Франковске украшает символика дивизии СС "Галичина". Список новых нацистских культурных инсталляций можно продолжать и дальше. Нацизм плотно укоренился в общественной культуре современной Украины, и на то, чтобы денацифицировать украинское общество, могут потребоваться годы.

* Организация, признанная экстремистской в России

Авторы Станислав Сенькин