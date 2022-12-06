Чем прославилась глава ветеранского движения Украины Андриана Арехта, подорвавшаяся на мине под Херсоном Арехта пришла на фронт ещё в 2014 году, участвовала в карательных операциях против мирных жителей Донбасса. Судьба её наказала: при взрыве она получила тяжёлые ранения. 86916 86916 Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / andriana.susak

Сообщения о судьбе известной нацистки, младшего сержанта ССО Украины, главы Женского ветеранского движения 34-летней Андрианы Арехты пока крайне противоречивы. Впервые о её ранении рассказала активистка Дарья Каленюк ещё 1 декабря. По её словам, Арехта взорвалась на мине в гражданском авто недалеко от Херсона. Некоторые СМИ пишут, что ей ампутировали руку и ногу. По другим данным, нацистка уже скончалась.





Кто такая Андриана Арехта?

Боец ВСУ Андриана Арехта (в девичестве Сусак) называет себя "чистокровной гуцулкой". В 2009 году окончила Киевский национальный лингвистический университет. Специальность — переводчик с английского языка. Работала переводчиком в фармацевтической компании в Японии.

Известно, что ранее она приняла самое активное участие в Евромайдане, а в мае 2014-го поехала на фронт добровольцем и входила в штурмовую группу в составе батальона "Айдар"*. Официально занимала должность "начальницы швейного цеха по ремонту и пошиву вещевого имущества". Принимала участие в карательной операции в Донбассе в 2014 году.

Андриана Арехта вместе с главкомом ВСУ Валерием Залужным. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / andriana.susak

Сама Андриана утверждает, что её бабушка якобы отбывала ссылку в Сибири, поскольку её брат служил в УПА. Видимо, с детства она и полюбила байки. Например, в своих интервью Арехта утверждает, что на свой первый боевой выход под Счастьем в Луганской области пошла с гранатой, спрятанной в нижнем белье. И в бою якобы отняла у десантника гранатомёт.

Андриана Арехта в Донбассе. Фото © vechirniy.kyiv.ua

Воевала она меньше года, уже в конце зимы 2015-го забеременела от командира отделения Максима Арехты, который младше Андрианы на четыре года. Они вместе уволились из "Айдара", переехав в Киев. По легенде, "суровая гуцульская валькирия" сначала отказывалась покидать карательный батальон, угрожая родить в окопе.

В Киеве она быстро была обласкана властями и общественностью. Нацистка стала народным героем Украины, кавалером ордена "За мужество". Снялась в документальном кино об участии женщин в боевых действиях "Невидимый батальон" как одна из героинь. В 2018 году сформировала и возглавила Женское ветеранское движение.

Знание английского языка пришлось весьма кстати. Арехта представляла украинских ветеранов в штаб-квартире ООН и НАТО, а также на Ukraine Reform Conference в Торонто.

Андриана Арехта в Торонто. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / andriana.susak

В 2020 году Арехта стала национальным консультантом ООН по гендерному равенству при Министерстве по делам ветеранов.

При этом нацистка выкладывала в своих соцсетях видео с пленными российскими контрактниками.

* Признано в РФ экстремистской организацией и запрещено.

Авторы Станислав Сенькин