Чем известен экс-комбат батальона "Архангелы Михаила" Моня Майман Михаил Майман считается ярым патриотом Украины, занимается рэкетом, спускает деньги спонсоров на женщин, алкоголь и наркотики. Кто он такой? 36159 36159 Коллаж © LIFE. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / mihailmaiman

— Здравствуйте, я Моня Майман. И я воюю, — с этих слов обычно начинает свои видеообращения скандально известный украинский нацист и ветеран АТО 37-летний Михаил Майман (Помогайбо).

По данным украинских СМИ, весной этого года, когда шли бои за Гостомель, в статусе командира батальона теробороны "Архангелы Михаила" Майман настойчиво, методично и по списку обзванивал крупных бизнесменов Киева, а также меценатов, политиков и религиозных лидеров, рекомендуя им перечислить на его счёт крупную сумму якобы для борьбы с россиянами.

Когда они наводили справки про Маймана, то выяснялось, что есть такой украинский военный и ветеран АТО. Ещё Майман являлся заместителем председателя Киевской городской организации Федерации бокса. Батальон теробороны "Архангелы Михаила" существовал в Киеве как добровольческое формирование №14.







Ранее Майман занимал должность замкомандира батальона "Святая Мария" Дмитрия Корчинского, был координатором организации "Тарифный Майдан" от радикальной партии Олега Ляшко. От этой же партии баллотировался в депутаты, но не прошёл.

Чтобы собирать деньги, Майман оборудовал самую настоящую студию в отеле "Крещатик", откуда выходил в эфир — якобы с фронта. Также Моня записывал видео на пляже на Днепровской Ривьере в Киеве, называя это Лисичанском. Под смех друзей он на камеру рассказывал, как убивает "русню". В Сети есть видео, на котором Майман комментирует съёмку и даёт указания "актёрам".

Михаил Майман снимал постановочные ролики в отеле "Хрещатик" в Киеве. Видео © Telegram

Деньги на счета Маймана текли рекой: по некоторым данным, только за первый месяц на "комплектацию боевого подразделения" он собрал около полутора миллионов долларов. Сослуживцы говорят, что часть денег он тратил на наркотики, элитный алкоголь и проституток.

Каким теневым бизнесом занимался Майман

По данным украинских СМИ, ссылающихся на уголовные дела, Майман перепродавал военную амуницию, гуманитарную помощь и конфискованные у мирного населения для нужд армии автомобили и даже трофейную бронемашину "Тигр".

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / mihailmaiman

Ещё Майман числится директором филиала немецкой компании "ТЮФ НОРД Украина", которая предлагает услуги по проведению сертификации, испытаний и экспертиз. Считается, что под прикрытием этой фирмы он мог организовать производство наркотиков в составе ОПГ "Химпром". К тому же у Маймана есть уголовное прошлое по "наркотической" статье.

Основные лаборатории "Химпрома" располагались на территории украинского Донбасса, ими управляла военная администрация. После начала СВО наркобизнесу понадобилась дополнительная охрана. По данным украинских телеграм-каналов, батальон "Архангелы Михаила" стал финансировать глава ОПГ "Химпром" Егор Буркин, который сейчас скрывается от силовиков России и Украины в Мексике.

Буркин утверждает, что в общей сложности выделил батальону около миллиона долларов, показывая благодарственные письма от самого Маймана. Моня формально потратил деньги на гуманитарную помощь, которая и так в изобилии бесплатно поступала в батальон. Когда об этом узнали в ОПГ, Майман был смещён теперь уже бывшими соратниками.

31 мая СБУ задержала Маймана на территории заправки "Окко" на 27-м километре трассы Знаменка-Луганск-Изварино, однако вскоре его отпустили. В начале сентября уже спецназ Департамента стратегических расследований (ДСР) Нацполиции Украины вновь задержал Маймана около ресторана "Купецкий двор" в элитном посёлке Конча-Заспа под Киевом.

В настоящее время ему инкриминируют совершение преступления по статье 262 УК Украины — похищение, присвоение, вымогательство огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств или радиоактивных материалов или завладение ими путём мошенничества. Совершение этого преступления по предварительному сговору группой лиц карается заключением до 10 лет. Несмотря на обвинения, Майман остаётся на свободе.

Кто такой Моня Майман

Михаил Майман (Помогайбо) родился 11 февраля 1985 года в Киеве. Известен в криминальных кругах как Моня, Микроб и Мимо. Ещё в 2009 был задержан с пакетом амфетамина. Моня начинал с окучивания "золотой молодёжи", которой продавал наркотики. Возможно, из-за его связей с детьми начальников и олигархов его и подобрали спецслужбы.





Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / mihailmaiman

Помогайбо женился на некой Саре Майман и взял её фамилию. С ней он выдавал себя за главу еврейской общины Одессы и даже давал интервью в этом статусе для СМИ.

В 2013 году Маймана задержала полиция по подозрению в незаконной торговле автомобильными шинами, после чего он стал патриотом. С августа 2014 года находился на Луганщине в составе батальона патрульной службы милиции специального назначения "Шахтёрск" под командованием небезызвестного Руслана Онищенко. 21 сентября 2014 года была создана рота полиции "Святая Мария" в структуре МВД Украины под командованием Дмитрия Корчинского, в которой Моня занял должность замкомандира батальона.

Широкую славу Майман снискал в результате публичной драки в киевском ресторане "Мокко" с экс-нардепом Ильёй Кивой, который какое-то время был главным наркополицейским Украины.

Не исключено, что у Маймана есть высокопоставленные покровители, потому что ему всегда удаётся избежать ответственности.

Помимо громких историй с хищением гуманитарной помощи и торговли оружием, сейчас в Голосеевском суде Киева слушается дело об избиении Майманом женщины, а в Дарницом райсуде параллельно идёт дело, которое касается дома, который более 12 лет назад некая Светлана Геллер переоформила на Маймана.

По утверждению фигурирующей на суде вдовы известного киевского ресторатора Инны Хетманчик, Геллер входит в состав ОПГ, которую создал и возглавил Майман. Хетманчик утверждает, что Светлана Геллер более 12 лет назад незаконно переоформила на подставное лицо (брата Михаила Маймана — Богдана Помогайбо) дом, который принадлежал покойному мужу Инны Хетманчик. Теперь вдова не может вступить в права наследства по закону и вынуждена в суде защищаться от надуманных исков со стороны Геллер.

Российские силовики знают о преступлениях Маймана. Рано или поздно он попадёт в их руки, после чего его призовут к ответу перед законом. Его ждёт справедливое наказание за преступления против мирных жителей Донбасса.

Авторы Станислав Сенькин