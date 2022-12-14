Российская авиация в этом году может остаться без новых пилотов вертолётов

Российская авиация в этом году может остаться без пилотов вертолётов, так как единственное в стране учреждение по их подготовке не может завершить обучение курсантов. Как рассказал источник Лайфа, речь идёт об Омском лётно-техническом колледже гражданской авиации.

Дело в том, что антироссийские санкции надолго "приземлили" все имеющиеся у училища иностранные вертолёты. Так, только две машины из тринадцати находятся в исправном состоянии: пять Ми-8 и один Ми-171 ожидают ремонта, а ещё пять зарубежных нуждаются в поставках запчастей. При этом есть и финансовые трудности: колледж нуждается в 500 миллионах рублей. Из-за возникших проблем 65 курсантам не хватает более четырёх тысяч часов налёта.

Генпрокуратура РФ уже попросила колледж перенести практику на отечественные вертолёты, а кабмин — профинансировать его деятельность. На данный момент учебные полёты полностью остановлены.