В США отметили "ужас" Запада из-за рухнувших планов и победы России
Обозреватель 19FortyFive Фарли заявил о победе России над Западом в экономической войне
Россия одержала победу над Западом в экономическом противостоянии, приведя этим США и Европу в ужас, пишет обозреватель американского издания 19FortyFive Роберт Фарли. По его утверждению, Москва полностью разрушила финансовую кампанию Вашингтона и его партнёров.
"Россия продолжила поставлять свои энергоресурсы некоторым потребителям (даже в Европе) и нашла новых потребителей, а рост цен смог отчасти компенсировать спад экспорта", — отмечается в публикации.
Фарли подчеркнул, что западные санкции никак не повлияли на курс рубля, а инфляция в России и вовсе существенно снизилась во время спецоперации на Украине. Автор заметил, что во многих западных странах, напротив, экономические показатели значительно ухудшились.
Ранее сообщалось, что реальная заработная плата жителей Великобритании упала в 2022 году на максимальные с 1977 года 3% на фоне высокого роста стоимости жизни. Из-за рекордной инфляции британские работники теряют в среднем по 76 фунтов стерлингов в месяц, в то время как для сотрудников госсектора этот показатель составляет 180 фунтов в месяц.
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