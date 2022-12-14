В США отметили "ужас" Запада из-за рухнувших планов и победы России

Россия одержала победу над Западом в экономическом противостоянии, приведя этим США и Европу в ужас, пишет обозреватель американского издания 19FortyFive Роберт Фарли. По его утверждению, Москва полностью разрушила финансовую кампанию Вашингтона и его партнёров.

"Россия продолжила поставлять свои энергоресурсы некоторым потребителям (даже в Европе) и нашла новых потребителей, а рост цен смог отчасти компенсировать спад экспорта", — отмечается в публикации.

Фарли подчеркнул, что западные санкции никак не повлияли на курс рубля, а инфляция в России и вовсе существенно снизилась во время спецоперации на Украине. Автор заметил, что во многих западных странах, напротив, экономические показатели значительно ухудшились.