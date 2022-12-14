Зарплаты россиян в Казахстане упали вдвое и вынудили их искать удалённую работу на родине

В связи с частичной мобилизацией и притоком россиян в Казахстан зарплаты для приезжих из РФ в стране упали фактически вдвое. Об этом рассказала в беседе с "Газетой.ru" карьерный консультант Екатерина Стародубцева.

Теперь многие из тех, кто уехал из России в Казахстан, сейчас вынуждены искать работу на удалёнке на родине, говорит эксперт. По её словам, резкий спад уровня зарплат в республике зафиксировали как раз в конце сентября после объявления частичной мобилизации в РФ.

"Не так давно был кейс по поиску кандидата на должность директора по маркетингу в казахстанскую компанию. Изначальный уровень дохода был в вилке 180–200 тысяч рублей. Но, как только соискателей из-за мобилизации в стране стало больше, компания начала снижать зарплату по этой вакансии. Сначала до 100 тысяч, а потом и вовсе до восьмидесяти. То есть более чем вдвое", — рассказала Стародубцева.

Вакансии бренд-шефов раньше были с уровнем зарплаты в 180–200 тысяч рублей, продолжила специалист, а в какой-то момент резко снизились примерно до 120 тысяч, при этом требования к кандидатам не смягчились.