Скейт-площадка площадью 2500 квадратов появится в Петербурге
Под Поклонногорским путепроводом до конца 2023 года появится новая скейт-площадка
Проект скейт-площадки под Поклонногорским путепроводом. Фото © Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга
В Выборгском районе Санкт-Петербурга планируется обустроить новую скейт-площадку, такая инициатива заняла второе место в проекте "Родной район". Как уточняет газета "Петербургский дневник", проект разработают и реализуют до конца 2023 года.
В районной администрации уточнили, что площадка появится под Поклонногорским путепроводом, на участке, расположенном западнее пересечения Поклонногорской улицы и Удельного проспекта.
Участок общей площадью 2500 кв. м оснастят спортивным оборудованием, на самой площадке обустроят пешеходные маршруты, установят велопарковки, урны и туалет. Также горожане смогут поиграть в баскетбол на отдельной новой площадке и позаниматься спортом в зоне тренажёров.
"Реализация проекта идёт уже сейчас. В данный момент он находится на согласовании в Комитете по градостроительству и архитектуре. Начало и окончание строительства запланированы на 2023 год", — рассказали в Администрации Выборгского района.
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