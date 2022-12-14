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14 декабря, 11:16

Скейт-площадка площадью 2500 квадратов появится в Петербурге

Под Поклонногорским путепроводом до конца 2023 года появится новая скейт-площадка

<p>Проект скейт-площадки под Поклонногорским путепроводом. Фото © Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга</p>

Проект скейт-площадки под Поклонногорским путепроводом. Фото © Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга

В Выборгском районе Санкт-Петербурга планируется обустроить новую скейт-площадку, такая инициатива заняла второе место в проекте "Родной район". Как уточняет газета "Петербургский дневник", проект разработают и реализуют до конца 2023 года.

В районной администрации уточнили, что площадка появится под Поклонногорским путепроводом, на участке, расположенном западнее пересечения Поклонногорской улицы и Удельного проспекта.

Участок общей площадью 2500 кв. м оснастят спортивным оборудованием, на самой площадке обустроят пешеходные маршруты, установят велопарковки, урны и туалет. Также горожане смогут поиграть в баскетбол на отдельной новой площадке и позаниматься спортом в зоне тренажёров.

"Реализация проекта идёт уже сейчас. В данный момент он находится на согласовании в Комитете по градостроительству и архитектуре. Начало и окончание строительства запланированы на 2023 год", — рассказали в Администрации Выборгского района.

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Ирина Фальке

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