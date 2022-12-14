В Петербурге придумали, как запретить вездесущую рекламу проституток

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга определились с понятием "сексуальных услуг" и рассмотрели во втором чтении законопроект об их запрете в качестве поправок в закон "О рекламе".

Как пишут "Невские новости", парламентарии обозначили проституцию как "половое сношение, мужеложство, лесбиянство или иные действия сексуального характера, условием совершения которых является денежное или любое другое вознаграждение либо обещание вознаграждения".

При этом характер поправок предполагает запрет рекламы на федеральном уровне, а также установление административной ответственности за правонарушение и увеличение штрафов за расклейку фривольных объявлений.