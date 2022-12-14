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Опубликовано 14 декабря 2022, 10:50
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Песков ответил на вопрос об освобождении Одессы и Чернигова

Песков назвал приоритетом защиту людей Донбасса на вопрос об освобождении Одессы и Чернигова

Первостепенной задачей для России сейчас является защита людей в Донецкой и Луганской Народных Республиках, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на возможность присоединения в будущем новых территорий, а именно — Одессы и Чернигова.

"Всё зависит от выбора граждан, от решения людей. Первоочередной задачей является защита людей в ДНР и ЛНР, мы видим непростую ситуацию в Донецке, на этом прежде всего, конечно, сейчас концентрируются наши военные", — ответил представитель Кремля и добавил, что спецоперация продолжается.

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Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что "русские города" Одесса и Чернигов должны быть освобождены, но называть сроки сейчас неправильно. Он также подчеркнул, что в данный момент союзные силы сконцентрированы на освобождении территории ДНР и отодвижении противника "на такое расстояние, чтобы он не смог доставать до населённых пунктов" республики.

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Getty Images / Sefa Karacan

Ирина Фальке
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