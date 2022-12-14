Песков ответил на вопрос об освобождении Одессы и Чернигова

Первостепенной задачей для России сейчас является защита людей в Донецкой и Луганской Народных Республиках, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на возможность присоединения в будущем новых территорий, а именно — Одессы и Чернигова.

"Всё зависит от выбора граждан, от решения людей. Первоочередной задачей является защита людей в ДНР и ЛНР, мы видим непростую ситуацию в Донецке, на этом прежде всего, конечно, сейчас концентрируются наши военные", — ответил представитель Кремля и добавил, что спецоперация продолжается.