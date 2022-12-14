Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
14 декабря, 10:31

Путин может встретиться с Алиевым и Пашиняном на саммите глав государств СНГ

Песков: Путин, Алиев и Пашинян смогут поговорить на полях саммита глав государств СНГ

В Кремле обсуждается возможность встречи президента России Владимира Путина с главами Азербайджана и Армении Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном. Речь идёт о переговорах в трёхстороннем формате. Тем не менее все три лидера смогут пообщаться в рамках саммита глав государств СНГ, напомнил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Вы знаете, что запланирована неформальная встреча глав государств – участников СНГ, где как минимум трое [лидеров] будут иметь возможность переговорить хотя бы на полях. Как дальше сложится — это ещё работа продолжается", — сказал Песков.

Россия готова содействовать в организации встречи Алиева и Пашиняна, заявили в Кремле

Россия готова содействовать в организации встречи Алиева и Пашиняна, заявили в Кремле

Совсем недавно Владимир Путин общался с Ильхамом Алиевым по телефону. Разговор прошёл два дня назад. Лидеры обсуждали трёхсторонние соглашения Москвы, Еревана и Баку, а также затронули вопросы, касающиеся Нагорного Карабаха и, в частности, восстановления экономических и логистических связей в регионе.

Обложка ©

ТАСС / Климентьев Михаил

Александр Юнашев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров