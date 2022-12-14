Путин может встретиться с Алиевым и Пашиняном на саммите глав государств СНГ

В Кремле обсуждается возможность встречи президента России Владимира Путина с главами Азербайджана и Армении Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном. Речь идёт о переговорах в трёхстороннем формате. Тем не менее все три лидера смогут пообщаться в рамках саммита глав государств СНГ, напомнил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Вы знаете, что запланирована неформальная встреча глав государств – участников СНГ, где как минимум трое [лидеров] будут иметь возможность переговорить хотя бы на полях. Как дальше сложится — это ещё работа продолжается", — сказал Песков.