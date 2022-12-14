Путин может встретиться с Алиевым и Пашиняном на саммите глав государств СНГ
Песков: Путин, Алиев и Пашинян смогут поговорить на полях саммита глав государств СНГ
В Кремле обсуждается возможность встречи президента России Владимира Путина с главами Азербайджана и Армении Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном. Речь идёт о переговорах в трёхстороннем формате. Тем не менее все три лидера смогут пообщаться в рамках саммита глав государств СНГ, напомнил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Вы знаете, что запланирована неформальная встреча глав государств – участников СНГ, где как минимум трое [лидеров] будут иметь возможность переговорить хотя бы на полях. Как дальше сложится — это ещё работа продолжается", — сказал Песков.
Совсем недавно Владимир Путин общался с Ильхамом Алиевым по телефону. Разговор прошёл два дня назад. Лидеры обсуждали трёхсторонние соглашения Москвы, Еревана и Баку, а также затронули вопросы, касающиеся Нагорного Карабаха и, в частности, восстановления экономических и логистических связей в регионе.
ТАСС / Климентьев Михаил