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14 декабря, 10:29

Путин в этом году не планирует участвовать в хоккейном матче на Красной площади

Президент РФ Владимир Путин в этом году не планирует участвовать в традиционном предновогоднем матче Ночной хоккейной лиги на Красной площади. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Нет, не планируется в этом году", — ответил представитель Кремля на вопрос журналистов.

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А в конце прошлого года президент РФ Владимир Путин вместе с белорусским коллегой Александром Лукашенко в конце декабря провели товарищеский хоккейный матч в Санкт-Петербурге. "Президентская" команда с разгромным счётом обыграла противника — 18:7.

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ТАСС / Алексей Никольский

Александр Юнашев

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