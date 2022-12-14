Путин в этом году не планирует участвовать в хоккейном матче на Красной площади

Президент РФ Владимир Путин в этом году не планирует участвовать в традиционном предновогоднем матче Ночной хоккейной лиги на Красной площади. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Нет, не планируется в этом году", — ответил представитель Кремля на вопрос журналистов.