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14 декабря, 10:26

Wildberries внезапно переманил пользователей OnlyFans тысячами горячих фотоотзывов с моделями в белье

На Wildberries пожаловались из-за проплаченных фотоотзывов с моделями в одном белье

Продавцы на Wildberries платят моделям за отзывы с полуобнажёнными фотографиями. Как пишет SHOT, вслед за профессионалками горячие отзывы стали отправлять и обычные покупательницы, таким образом, количество пикантного контента на платформе неожиданно перевалило за тысячи.

Фото в отзывах к одному из товаров на Wildberries. Фото © t.me / SHOT

Фото в отзывах к одному из товаров на Wildberries. Фото © t.me / SHOT

Фото в отзывах к одному из товаров на Wildberries. Фото © t.me / SHOT

Фото в отзывах к одному из товаров на Wildberries. Фото © t.me / SHOT

Это обрадовало не всех пользователей. Как оказалось, у горячих фотоотзывов много поклонников, некоторые из них несовершеннолетние. К нам обратилась мать девятиклассника, которого поймала за просмотром бесплатного "аналога" OnlyFans вместо домашней работы. Женщину возмутили эротические фото в отзывах к товарам, она пожаловалась в Роспотребнадзор.

Фото в отзывах к одному из товаров на Wildberries. Фото © t.me / SHOT

Фото в отзывах к одному из товаров на Wildberries. Фото © t.me / SHOT

Фото в отзывах к одному из товаров на Wildberries. Фото © t.me / SHOT

Фото в отзывах к одному из товаров на Wildberries. Фото © t.me / SHOT

На маркетплейсе отзывы "с клубничкой" никак не модерируются, а находятся в свободном доступе и без каких-либо возрастных ограничений. Со стороны может показаться, что очередная покупательница лишь демонстрирует приобретённый товар, однако в распоряжении SHOT оказалась переписка продавца Wildberries и модели. В ней стороны обговаривают, какой текст должен быть в отзыве, и отдельно с девушкой договариваются о гонораре за "обнажёнку".

Фото в отзывах к одному из товаров на Wildberries. Фото © t.me / SHOT

Фото в отзывах к одному из товаров на Wildberries. Фото © t.me / SHOT

Фото в отзывах к одному из товаров на Wildberries. Фото © t.me / SHOT

Фото в отзывах к одному из товаров на Wildberries. Фото © t.me / SHOT

Фото в отзывах к одному из товаров на Wildberries. Фото © t.me / SHOT

Фото в отзывах к одному из товаров на Wildberries. Фото © t.me / SHOT

Ранее сообщалось, что в Москве врачи спасли девушку, которая употребила купленные на маркетплейсе Wildberries сушёные мухоморы. 31-летняя Ирина хотела добиться от них наркотического эффекта, однако переборщила с дозировкой и чуть не распрощалась с жизнью.

Лайф публикует видео "штурма" московского офиса Wildberries загнанными в долги продавцами

Лайф публикует видео "штурма" московского офиса Wildberries загнанными в долги продавцами

Обложка ©

t.me / SHOT

Татьяна Миссуми

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