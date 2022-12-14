Wildberries внезапно переманил пользователей OnlyFans тысячами горячих фотоотзывов с моделями в белье

Продавцы на Wildberries платят моделям за отзывы с полуобнажёнными фотографиями. Как пишет SHOT, вслед за профессионалками горячие отзывы стали отправлять и обычные покупательницы, таким образом, количество пикантного контента на платформе неожиданно перевалило за тысячи.

Фото в отзывах к одному из товаров на Wildberries. Фото © t.me / SHOT

Фото в отзывах к одному из товаров на Wildberries. Фото © t.me / SHOT

Это обрадовало не всех пользователей. Как оказалось, у горячих фотоотзывов много поклонников, некоторые из них несовершеннолетние. К нам обратилась мать девятиклассника, которого поймала за просмотром бесплатного "аналога" OnlyFans вместо домашней работы. Женщину возмутили эротические фото в отзывах к товарам, она пожаловалась в Роспотребнадзор.

Фото в отзывах к одному из товаров на Wildberries. Фото © t.me / SHOT

Фото в отзывах к одному из товаров на Wildberries. Фото © t.me / SHOT

На маркетплейсе отзывы "с клубничкой" никак не модерируются, а находятся в свободном доступе и без каких-либо возрастных ограничений. Со стороны может показаться, что очередная покупательница лишь демонстрирует приобретённый товар, однако в распоряжении SHOT оказалась переписка продавца Wildberries и модели. В ней стороны обговаривают, какой текст должен быть в отзыве, и отдельно с девушкой договариваются о гонораре за "обнажёнку".

Фото в отзывах к одному из товаров на Wildberries. Фото © t.me / SHOT

Фото в отзывах к одному из товаров на Wildberries. Фото © t.me / SHOT

Фото в отзывах к одному из товаров на Wildberries. Фото © t.me / SHOT