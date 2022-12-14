Уролог назвал самую вредную модель трусов для мужчин

Примерно в половине случаев проблемы с зачатием обусловлены нарушениями деятельности мужской репродуктивной системы, но далеко не всегда снижение качества спермы связано с серьёзными заболеваниями. Зачастую в основе лежат разные факторы, среди которых — стресс, малоподвижный образ жизни, пристрастие к фастфуду и даже неправильный выбор нижнего белья. Об этом "Газете.ru" рассказал уролог-андролог сети центров репродукции и генетики "Нова Клиник" Гусейин Садыков.

"Чтобы процесс сперматогенеза (образования и созревания половых клеток) проходил без сбоев, в области яичек должна поддерживаться определённая температура, которая на несколько градусов ниже температуры тела. Утягивающее бельё и бельё из синтетических тканей при длительном ношении провоцируют перегревание яичек, что крайне негативно влияет на их функцию и способствует ухудшению всех показателей качества спермы: снижению концентрации, подвижности и морфологии сперматозоидов", — объяснил врач.

Поэтому при выборе нижнего белья мужчинам лучше отдавать предпочтение свободным моделям из натуральных тканей, рекомендует Садыков.