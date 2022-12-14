Комитет Госдумы по финрынку поддержал законопроект о легализации майнинга криптовалют

Комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал принятие в первом чтении законопроекта о легализации майнинга криптовалют. Как рассказал РИА "Новости" один из авторов документа, депутат Анатолий Аксаков, после его принятия требования к деятельности занятых в этой сфере лиц и организаций будет выставлять кабмин после консультаций с Банком России, а осуществлять надзор — уполномоченный правительством орган.

Также предусматривается запрет на рекламу цифровых валют, а её реализация должна происходить без использования российской информационной инфраструктуры, за исключением сделок в рамках специального экспериментального правового режима.