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14 декабря, 10:11

Комитет Госдумы по финрынку поддержал законопроект о легализации майнинга криптовалют

Комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал принятие в первом чтении законопроекта о легализации майнинга криптовалют. Как рассказал РИА "Новости" один из авторов документа, депутат Анатолий Аксаков, после его принятия требования к деятельности занятых в этой сфере лиц и организаций будет выставлять Кабмин, после консультаций с Банком России, а осуществлять надзор — уполномоченный правительством орган.

Также предусматривается запрет на рекламу цифровых валют, а её реализация должна происходить без использования российской информационной инфраструктуры, за исключением сделок в рамках специального экспериментального правового режима.

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Вышеуказанный законопроект был представлен депутатами ещё 17 ноября. Тогда подчёркивалось, что в случае принятия он позволит "сформировать правоприменительную практику, которая в том числе будет способствовать обеспечению дальнейшего комплексного регулирования вопросов, связанных с выпуском и оборотом цифровых валют". Более того, добытая криптовалюта будет облагаться налогами и необходимостью декларирования.

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ТАСС / Пётр Ковалев

Матвей Шандрыголов

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