Папа римский призвал сэкономить на Рождестве и подарках в пользу Украины

Папа римский Франциск призвал верующих скромно отметить Рождество в этом году, а сэкономленные деньги направить нуждающимся на Украине. С таким призывом понтифик обратился к пастве перед завершением традиционной всеобщей аудиенции в Ватикане, передаёт Reuters.

"Давайте проведём Рождество более скромно, с более скромными подарками, а всё, что мы сэкономим, отправим украинскому народу, который в этом нуждается", — предложил глава католической церкви.

Он заверил, что сам поступит точно так же, подав "пример милосердия" другим верующим.