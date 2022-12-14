Папа римский призвал сэкономить на Рождестве и подарках в пользу Украины
Папа римский Франциск призвал отметить Рождество поскромнее, а сэкономленные деньги отправить на Украину
Папа римский Франциск призвал верующих скромно отметить Рождество в этом году, а сэкономленные деньги направить нуждающимся на Украине. С таким призывом понтифик обратился к пастве перед завершением традиционной всеобщей аудиенции в Ватикане, передаёт Reuters.
"Давайте проведём Рождество более скромно, с более скромными подарками, а всё, что мы сэкономим, отправим украинскому народу, который в этом нуждается", — предложил глава католической церкви.
Он заверил, что сам поступит точно так же, подав "пример милосердия" другим верующим.
"Рождество — да, в мире с Господом — да, но с украинцами в сердце", — добавил папа Франциск.
Напомним, что Ватикан к настоящему моменту так и не принёс извинения за оскорбительные высказывания папы римского Франциска о чеченцах и бурятах, которых понтифик назвал самой жестокой частью российских войск, участвующих в спецоперации на Украине. Глава российских буддистов счёл слова понтифика недобрыми. А посол России в Ватикане Александр Авдеев выразил протест по поводу высказываний главы католической церкви.
ТАСС/AP/Andrew Medichini