Дед Мороз подарил Снегурочке "дворец"
Снегурочка открыла резиденцию в Челябинске и пригласила всех в гости
У внучки Деда Мороза в этом году сбылась одна из главных мечт — Снегурочка получила собственную резиденцию в уральских широтах и теперь приглашает всех детей и родителей к себе в гости. Об этом она рассказала в эфире телеканала "Санкт-Петербург".
Уральская Снегурочка рассказала, как живёт в новой резиденции, и пригласила всех к себе в гости. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"
"Дворец" Снегурочки находится в Челябинске, и она ждёт в гости детей со всей России, которые хотят посмотреть, как она живёт. Дед Мороз и его внучка уже зажгли в этом году первую ёлку, но дел у красавицы по-прежнему много.
"Зайчиков да лисичек от морозов уральских оберегаю, стихи сочиняю, сказки выпускаю, детишек обучаю!" — рассказала уральская Снегурочка.
Ранее Лайф рассказывал, что на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге вновь заработает "Новогодняя почта". С 19 по 30 декабря жители и гости города смогут бесплатно взять открытку и отправить её близким в любой регион, а также российским военнослужащим в зону спецоперации.
Новости
Наследник Бориса Моисеева отреагировал на планы его брата сражаться за имущество певца
сегодня в 09:57
Сенатор Клишас напомнил, что Конституция РФ не устанавливает сроков послания президента
сегодня в 09:55
Ищут третий день: Турист оставил полное отчаяния сообщение и бесследно исчез в тропическом лесу Сочи
сегодня в 09:48