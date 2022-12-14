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14 декабря, 10:02

Дед Мороз подарил Снегурочке "дворец"

Снегурочка открыла резиденцию в Челябинске и пригласила всех в гости

У внучки Деда Мороза в этом году сбылась одна из главных мечт — Снегурочка получила собственную резиденцию в уральских широтах и теперь приглашает всех детей и родителей к себе в гости. Об этом она рассказала в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Уральская Снегурочка рассказала, как живёт в новой резиденции, и пригласила всех к себе в гости. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

"Дворец" Снегурочки находится в Челябинске, и она ждёт в гости детей со всей России, которые хотят посмотреть, как она живёт. Дед Мороз и его внучка уже зажгли в этом году первую ёлку, но дел у красавицы по-прежнему много.

"Зайчиков да лисичек от морозов уральских оберегаю, стихи сочиняю, сказки выпускаю, детишек обучаю!" — рассказала уральская Снегурочка.

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Ранее Лайф рассказывал, что на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге вновь заработает "Новогодняя почта". С 19 по 30 декабря жители и гости города смогут бесплатно взять открытку и отправить её близким в любой регион, а также российским военнослужащим в зону спецоперации.

Обложка ©

Телеканал "Санкт-Петербург"

Ирина Фальке

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