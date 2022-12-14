Сенатор Клишас напомнил, что Конституция РФ не устанавливает сроков послания президента
Конституция России не устанавливает сроков Послания Президента Федеральному собранию. Об этом заявил глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.
Он напомнил, что полномочия президента прописаны в статье 84 Основного закона, откуда следует, что есть полномочия главы государства, порядок реализации которых определяют непосредственно Конституция, федеральный конституционный или федеральный закон.
"А есть полномочия, порядок реализации которых президент определяет самостоятельно, в том числе сроки реализации, так как конституция никакой специальной оговорки не содержит — именно так в части обращения с ежегодными посланиями к Федеральному собранию", — пояснил сенатор в телеграм-канале.
Напомним, в начале ноября Дмитрий Песков сообщал, что работа над текстом послания Владимира Путина Федеральному собранию ведётся уже давно и глава государства планирует выступить перед парламентом до конца года. Однако в СМИ уже появились сообщения о том, что обращение Путина к Федеральному собранию РФ может состояться уже в 2023 году. Однако официально они не подтверждены.
ТАСС / Сергей Бобылев