СБУ проводит "контрразведывательные мероприятия" на объектах УПЦ

Сотрудники Службы безопасности Украины проводят "контрразведывательные мероприятия" в Украинской православной церкви (УПЦ). Следствие ведётся в восьми регионах страны и в той части Херсонской области, которая сегодня находится под контролем киевского режима.

"Сотрудники Службы безопасности Украины проводят контрразведывательные мероприятия — мероприятия в области безопасности — на объектах УПЦ (МП) в Закарпатской, Черновицкой, Ровненской, Волынской, Николаевской, Сумской, Львовской, Житомирской и Херсонской областях", — говорится в сообщении украинского силового ведомства.