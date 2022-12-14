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14 декабря, 09:43

СБУ проводит "контрразведывательные мероприятия" на объектах УПЦ

СБУ сообщила о проведении "контрразведывательных мероприятий" на объектах УПЦ в восьми областях

Сотрудники Службы безопасности Украины проводят "контрразведывательные мероприятия" в Украинской православной церкви (УПЦ). Следствие ведётся в восьми регионах страны и в той части Херсонской области, которая сегодня находится под контролем киевского режима.

"Сотрудники Службы безопасности Украины проводят контрразведывательные мероприятия — мероприятия в области безопасности — на объектах УПЦ (МП) в Закарпатской, Черновицкой, Ровненской, Волынской, Николаевской, Сумской, Львовской, Житомирской и Херсонской областях", — говорится в сообщении украинского силового ведомства.

Всего проверки проходят на 19 объектах УПЦ. Среди них кафедральный Свято-Воздвиженский собор и Свято-Покровская церковь в Ужгороде, львовский Свято-Троицкий храм, Свято-Васильевский собор в Овруче под Житомиром, Свято-Успенский мужской монастырь в Ровненском районе и другие.

В РПЦ сочли смешными "доказательства" антиукраинской деятельности, найденные СБУ в храмах

В РПЦ сочли смешными "доказательства" антиукраинской деятельности, найденные СБУ в храмах

Служба безопасности Украины с ноября проводит рейды по объектам УПЦ. Так, обыски прошли в 14 храмах в Харьковской области, в храме УПЦ в Ивано-Франковске и у епископа Тернопольской епархии. Также обыски прошли в Киево-Печерской лавре. В СБУ это аргументировали поиском "ячейки Русского мира". По итогам следственных мероприятий силовики опубликовали чёрный список священников УПЦ и завели уголовные дела. Также появилась информация о передаче Киево-Печерской лавры Православной церкви Украины, но позже эти слухи опровергли.

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Служба безопасности Украины

Максим Плетнёв

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