Россия впервые за 30 лет выдала кредит Ирану

В 2021 году Белоруссия, Бангладеш и Индия стали лидерами по задолженности России, а Ирану Москва впервые за 30 лет выдала кредит, сообщил Всемирный банк. Его данные приводит РИА "Новости".

Так, долг Минска перед РФ увеличился до 8,5 миллиарда (на 1,9%), Дакки — до 4,4 миллиарда, а Нью-Дели — до 3,3 миллиарда долларов. Также России задолжали Вьетнам, Йемен и Афганистан. За год их задолженности увеличились до 1,5 миллиарда, 1,17 миллиарда и 1,16 миллиарда соответственно.

Кстати, стоит отметить, что больше всего долг за предыдущий год вырос у Узбекистана (77%) — до 254,7 миллиона долларов. В то же время Египет прибавил 63,7% и теперь должен российской стороне 867,2 миллиона, а Пакистан (20,8%) — 86,7 миллиона долларов.