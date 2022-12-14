В Польше заявили об угрозе бунта против Украины в оставшихся без денег ЕС странах
Польша испугалась сокращения помощи ЕС другим странам из-за поддержки Украины
Специалисты Польского института международных отношений (PISM) подготовили доклад, в котором предупредила о скором сокращении объёмов финансовой помощи Евросоюза другим странам из-за масштабных вливаний на Украину. С документом ознакомился RT.
"Огромные масштабы потребностей... Украины и оказываемой ей помощи нагружают существующую систему сотрудничества в целях развития, что угрожает сокращением поддержки других стран и ряда приоритетных областей", — отмечают специалисты PISM.
По их оценке, с февраля 2022 года ЕС выделил около 19,7 млрд евро на гражданскую помощь и 3,1 млрд евро на военную помощь Киеву. Он обратили внимание что, изначально в рамках Многолетней финансовой программы на 2021–2027 годы, союз обещал Незалежной 620 млн евро, таким образом, план оказался значительно перевыполнен. Докладчики подчёркивают, что концентрация усилий на оказании помощи Украине с одновременным игнорированием прочих кризисов может отрицательно отразиться на авторитете Евросоюза.
Без поддержки со стороны Брюсселя страны глобального Юга будут призывать к скорейшему завершению конфликта на Украине, даже на невыгодных для неё условиях, уверены они. Более того, государства начнут в рамках своей деятельности в ООН усиливать давление на Запад с требованием отменить антироссийские санкции, предполагают в PISM. Польские эксперты призвали нарастить финансирование программ ЕС по содействию развитию, а также создать новые инструменты и механизмы.
"Таким образом, оказание поддержки Украине не будет ограничивать объём помощи другим странам, которая в том числе направлена на повышение их устойчивости к российскому влиянию", — уверены они.
Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко отчасти согласен с экспертами. В беседе с RT он объяснил, что сокращение европейской поддержки развивающимся странам может привести к ослаблению авторитета и популярности ЕС.
"Получается, что преобладающая доля финансов уходит на внешнеполитические авантюры, такие как экономическая и финансовая поддержка Украины. Более того, страны-участницы пытаются снабжать её оружием. Всё это не может не сказываться на внутреннем финансировании и на распределении средств. Конечно, ослабевает финансовый поток, который ранее направлялся на поддержание связей ЕС с другими странами. Если обратиться к истории, то около 20 лет основным направлением деятельности ЕС было укрепление связей со странами Северной Африки. Сейчас этого нет", — говорит эксперт.
Напомним, ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала план помощи Украине на 18 млрд евро в виде "очень льготных долгосрочных кредитов". При этом Венгрия была против совместных льготных кредитов стран ЕС Киеву. После этого страны союза стали искать другие варианты, которые могли быть согласованы 26 государствами, то есть всеми членами сообщества.
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