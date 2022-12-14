В Польше заявили об угрозе бунта против Украины в оставшихся без денег ЕС странах

Специалисты Польского института международных отношений (PISM) подготовили доклад, в котором предупредила о скором сокращении объёмов финансовой помощи Евросоюза другим странам из-за масштабных вливаний на Украину. С документом ознакомился RT.

"Огромные масштабы потребностей... Украины и оказываемой ей помощи нагружают существующую систему сотрудничества в целях развития, что угрожает сокращением поддержки других стран и ряда приоритетных областей", — отмечают специалисты PISM.

По их оценке, с февраля 2022 года ЕС выделил около 19,7 млрд евро на гражданскую помощь и 3,1 млрд евро на военную помощь Киеву. Он обратили внимание что, изначально в рамках Многолетней финансовой программы на 2021–2027 годы, союз обещал Незалежной 620 млн евро, таким образом, план оказался значительно перевыполнен. Докладчики подчёркивают, что концентрация усилий на оказании помощи Украине с одновременным игнорированием прочих кризисов может отрицательно отразиться на авторитете Евросоюза.

Без поддержки со стороны Брюсселя страны глобального Юга будут призывать к скорейшему завершению конфликта на Украине, даже на невыгодных для неё условиях, уверены они. Более того, государства начнут в рамках своей деятельности в ООН усиливать давление на Запад с требованием отменить антироссийские санкции, предполагают в PISM. Польские эксперты призвали нарастить финансирование программ ЕС по содействию развитию, а также создать новые инструменты и механизмы.

"Таким образом, оказание поддержки Украине не будет ограничивать объём помощи другим странам, которая в том числе направлена на повышение их устойчивости к российскому влиянию", — уверены они.

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко отчасти согласен с экспертами. В беседе с RT он объяснил, что сокращение европейской поддержки развивающимся странам может привести к ослаблению авторитета и популярности ЕС.

"Получается, что преобладающая доля финансов уходит на внешнеполитические авантюры, такие как экономическая и финансовая поддержка Украины. Более того, страны-участницы пытаются снабжать её оружием. Всё это не может не сказываться на внутреннем финансировании и на распределении средств. Конечно, ослабевает финансовый поток, который ранее направлялся на поддержание связей ЕС с другими странами. Если обратиться к истории, то около 20 лет основным направлением деятельности ЕС было укрепление связей со странами Северной Африки. Сейчас этого нет", — говорит эксперт.