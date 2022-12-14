Врач предупредила о коварном свойстве свиного гриппа
Терапевт Тарадеева: Первые симптомы свиного гриппа могут проявиться только через неделю
С момента заражения до проявления первых симптомов свиного гриппа может пройти от 12 часов до целой недели. Об этом URA.ru рассказала врач-терапевт, главный врач "ИНВИТРО-Приволжья" Татьяна Тарадеева.
"Для свиного гриппа характерно появление сухого кашля в самом начале болезни, ещё до повышения температуры тела, и далее — быстрое развитие лихорадки до 39–40 градусов в первые сутки болезни. На второй-третий день болезни появляется заложенность носа, боль в горле, сдавливание в области грудины, усиливается кашель. Желудочно-кишечные расстройства при свином гриппе проявляются тошнотой, рвотой, диареей", — предупредила специалист.
В случае тяжёлого течения болезни не исключены тромбозы, а при выраженной интоксикации проявляется геморрагический синдром — носовые кровотечения, кровоизлияния на коже и слизистых оболочках.
"Кровоизлияния могут локализоваться и во внутренних органах, в том числе в лёгких, что приводит к отёку легочной ткани. При нарушении микроциркуляции органов могут развиваться тромбозы различной локализации", — объяснила терапевт.
Напомним, свиной грипп выявлен уже в 82 регионах России, а наиболее высокие показатели заболеваемости ОРВИ и гриппом в нашей стране фиксируются в Тюменской области, Ямало-Ненецком АО, Якутии, Астраханской области и на Чукотке. Кроме того, глава Роспотребнадзора Анна Попова подтвердила, что в стране уже есть случаи смерти от свиного гриппа.
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ТАСС / Вячеслав Прокофьев