Врач предупредила о коварном свойстве свиного гриппа

С момента заражения до проявления первых симптомов свиного гриппа может пройти от 12 часов до целой недели. Об этом URA.ru рассказала врач-терапевт, главный врач "ИНВИТРО-Приволжья" Татьяна Тарадеева.

"Для свиного гриппа характерно появление сухого кашля в самом начале болезни, ещё до повышения температуры тела, и далее — быстрое развитие лихорадки до 39–40 градусов в первые сутки болезни. На второй-третий день болезни появляется заложенность носа, боль в горле, сдавливание в области грудины, усиливается кашель. Желудочно-кишечные расстройства при свином гриппе проявляются тошнотой, рвотой, диареей", — предупредила специалист.

В случае тяжёлого течения болезни не исключены тромбозы, а при выраженной интоксикации проявляется геморрагический синдром — носовые кровотечения, кровоизлияния на коже и слизистых оболочках.