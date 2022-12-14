Россияне и белорусы восстановлены в рейтингах Всемирной боксёрской ассоциации
WBA восстановила в своих рейтингах боксёров из РФ и Белоруссии
Россияне и белорусы восстановлены в рейтингах Всемирной боксёрской ассоциации. При этом выражение спортсменами поддержки специальной военной операции будет считаться поводом для удаления.
"Спортсмены из этой страны не являются солдатами или частью правительства, поэтому они не имеют никакого отношения к какому-либо продолжающемуся конфликту. Однако было решено, что любой боксёр, который высказывается в поддержку специальной военной операции или участвует в ней, будет немедленно удалён. Ради спорта и в пользу карьеры бойцов они смогут вернуться в рейтинги и бороться за титулы WBA", — говорится в сообщении пресс-службы организации.
Сообщается, что решение было принято после продолжительного обсуждения всеми членами обоих комитетов во время конгресса Всемирной боксёрской ассоциации, прошедшей 11 декабря в Орландо, штат Флорида.
Лайф писал, что глава МОК Томас Бах высказался против отмены санкций в отношении российских и белорусских спортсменов. По его словам, такое мнение разделяет весь исполком комитета.
ТАСС / AP / Tim Goode