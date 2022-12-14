Россияне и белорусы восстановлены в рейтингах Всемирной боксёрской ассоциации

"Спортсмены из этой страны не являются солдатами или частью правительства, поэтому они не имеют никакого отношения к какому-либо продолжающемуся конфликту. Однако было решено, что любой боксёр, который высказывается в поддержку специальной военной операции или участвует в ней, будет немедленно удалён. Ради спорта и в пользу карьеры бойцов они смогут вернуться в рейтинги и бороться за титулы WBA", — говорится в сообщении пресс-службы организации.