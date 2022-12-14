Ищут третий день: Турист оставил полное отчаяния сообщение и бесследно исчез в тропическом лесу Сочи

Спасатели Южного регионального спасотряда в Сочи ищут пропавшего в горах туриста, который отправился в поход с напарником в район хребтов Ажек и Алек 9 декабря и теперь не выходит на связь. Об этом пишет kp.ru.

Один из туристов остался в экопоселении "Ажек", где и находится на данный момент, а другой ушёл в сторону горы Семёновский Шпиль через хребет Алек и должен был выйти в город уже к вечеру, но связи с ним нет до сих пор. Искать мужчину начали 11 декабря, но в первые сутки найти его не удалось. Однако он внезапно сам вышел на связь и успел сообщить, что замерзает.

"К сожалению, он не смог объяснить спасателям своё местонахождение или прислать координаты, так как телефон садится и мобильный сигнал очень слабый. Но успокоило, что мужчина не получил травм и здоров", — пояснили в спасотряде.

Поиски велись и на следующие сутки, но также безрезультатно. Когда отряд "Лиза алерт" подключил к поиску частный вертолёт, во время облёта пилот заметил в лесу огни, похожие на костёр или фонарь. Спасатели выдвинулись по указанным координатам, но никаких следов туриста так и не обнаружили. По их словам, пилот, вероятнее всего, увидел кого-то из участников спасательной группы. Поиски продолжаются.