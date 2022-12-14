Наследник Бориса Моисеева отреагировал на планы его брата сражаться за имущество певца

Бывший арт-директор Бориса Моисеева Сергей Горох, получивший от певца квартиру, прокомментировал новости о том, что за наследство покойного будет судиться старший брат. Маркс Толкач — родственник, а потому имеет полное право претендовать на имущество, заметил он.

Как считает брат Моисеева, артист завещал всё своё имущество чужим людям под давлением. По словам адвоката Александра Добровинского, следствию предстоит выяснить, соответствуют ли его подозрения действительности. И если они подтвердятся, то включённые в завещание артиста лица могут стать фигурантами уголовного дела. Стоит отметить, что "речь идёт об очень больших суммах, в том числе это зарубежная недвижимость Моисеева и ценные бумаги".