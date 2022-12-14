Наследник Бориса Моисеева отреагировал на планы его брата сражаться за имущество певца
Арт-директор Бориса Моисеева оценил планы его брата судиться за наследство певца
Борис Моисеев. Обложка © LIFE / Динар Шакиров
Бывший арт-директор Бориса Моисеева Сергей Горох, получивший от певца квартиру, прокомментировал новости о том, что за наследство покойного будет судиться старший брат. Маркс Толкач — родственник, а потому имеет полное право претендовать на имущество, заметил он.
"Наверное, имеет полное право для этого. Пускай борется, я не против", — приводит слова Гороха РИА ФАН.
Как считает брат Моисеева, артист завещал всё своё имущество чужим людям под давлением. По словам адвоката Александра Добровинского, следствию предстоит выяснить, соответствуют ли его подозрения действительности. И если они подтвердятся, то включённые в завещание артиста лица могут стать фигурантами уголовного дела. Стоит отметить, что "речь идёт об очень больших суммах, в том числе это зарубежная недвижимость Моисеева и ценные бумаги".
Как писал Лайф, певец Борис Моисеев умер 27 сентября на 69-м году жизни. Он перенёс три инсульта. 2 октября в траурном зале Троекуровского кладбища состоялась церемония прощания с заслуженным артистом России. Гроб певца опустили в могилу под крики "Браво!" и долгие аплодисменты. В полиции заявили, что в смерти не найдено криминальных причин. Однако Маркс Толкач считает, что к гибели певца мог быть причастен директор Моисеева Сергей Горох.
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