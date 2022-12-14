Эрдоган призвал дать старт поставкам газа из Туркмении в Европу
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что пора начать работы по отправке природного газа из Туркмении в Европу. Об этом он сказал на встрече с главами Азербайджана и Туркмении Ильхамом Алиевым и Сердаром Бердымухамедовым в Туркменбаши.
"Пора начинать работы по поставкам туркменского природного газа на западные рынки", — сказал Эрдоган, трансляцию переговоров вёл телеканал ТRТ.
Также Турция проводит подготовительные работы по строительству газового хаба, который предложил создать президент России Владимир Путин. Ещё 13 октября российский лидер предложил турецкому коллеге построить ещё один газопровод и сформировать на территории Турции газовый хаб. Эрдоган позитивно воспринял эту идею. Позднее министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Дёнмез сообщил, что между Анкарой и Москвой достигнуто принципиальное соглашение о создании газового хаба.
ТАСС / IMAGO / APAimages / Turkish presidency