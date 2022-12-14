Эрдоган призвал дать старт поставкам газа из Туркмении в Европу

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что пора начать работы по отправке природного газа из Туркмении в Европу. Об этом он сказал на встрече с главами Азербайджана и Туркмении Ильхамом Алиевым и Сердаром Бердымухамедовым в Туркменбаши.