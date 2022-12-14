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14 декабря, 10:11

Стало известно, во сколько обойдётся собрать ребёнка на новогодний утренник

Собрать ребёнка на утренник в 2022 году можно даже за 1000 рублей

Собрать ребёнка на утренник в этом году можно даже за 1000 рублей. Один из наиболее бюджетных вариантов — взять карнавальный костюм и аксессуары напрокат. О расценках сообщает "Газета.ру".

Так, средняя цена за суточную аренду по стране, по данным сервиса "Авито.Услуги", не менялась с 2020 года и составляет около 400 рублей. Аренда дополнительных атрибутов вроде шпаги, волшебной палочки, крылышек, корзинки обойдётся в среднем в 100–200 рублей в сутки.

Если родители хотят для своего чада уникальный наряд, можно обратиться к профессиональной швее. Средняя стоимость пошива детского костюма составляет 3000 рублей, однако стоит учитывать, что конечная цена изделия будет зависеть от материала, декора и сроков исполнения.

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10 фото новогодних костюмов, в которых ваш ребёнок точно будет звездой любого утренника

Новогодние утренники и ёлки могут стать для детей настоящим испытанием и вместо радости принести страхи. Психолог Альбина Локтионова рассказала, почему это происходит и как оградить ребёнка от дискомфортных ощущений.

Обложка ©

Shutterstock

Александра Вишнякова
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