Стало известно, во сколько обойдётся собрать ребёнка на новогодний утренник

Собрать ребёнка на утренник в этом году можно даже за 1000 рублей. Один из наиболее бюджетных вариантов — взять карнавальный костюм и аксессуары напрокат. О расценках сообщает "Газета.ру".

Так, средняя цена за суточную аренду по стране, по данным сервиса "Авито.Услуги", не менялась с 2020 года и составляет около 400 рублей. Аренда дополнительных атрибутов вроде шпаги, волшебной палочки, крылышек, корзинки обойдётся в среднем в 100–200 рублей в сутки.

Если родители хотят для своего чада уникальный наряд, можно обратиться к профессиональной швее. Средняя стоимость пошива детского костюма составляет 3000 рублей, однако стоит учитывать, что конечная цена изделия будет зависеть от материала, декора и сроков исполнения.