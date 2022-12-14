Участникам спецоперации выдадут земельные участки в Крыму

Крымским участникам специальной военной операции выдадут земельные участки на территории полуострова. Соответствующее решение приняли на сессии республиканского парламента.

Так, военные имеют право однократно, но вне очереди и совершенно бесплатно получить участок, находящийся в собственности республики. Претендовать также могут ветераны и инвалиды боевых действий, принимавшие участие в СВО на территориях Украины, ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей и имеющие постоянную регистрацию в Крыму по состоянию на 24 февраля 2022 года. Кроме того, земельные участки положены и членам семей военнослужащих, которые погибли в ходе выполнения задач СВО.

"Для нас этот закон имеет особое значение. Предоставляя нашим солдатам бесплатные земельные участки, мы выражаем им свою благодарность за их мужество, за подвиги, которые они совершают на поле боя", — заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.