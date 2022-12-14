Песков допустил, что послание Путина Федеральному собранию может состояться уже в 2023 году

"Что касается сообщений о том, что, возможно, состоится в следующем году — безусловно, возможно. Это истина достаточно очевидная", — отметил представитель Кремля, уточнив, что послания "в письменном виде" быть не может.

Напомним, в начале ноября Дмитрий Песков сообщал, что работа над текстом послания Владимира Путина Федеральному собранию ведётся уже давно и глава государства планирует выступить перед парламентом до конца года. Однако в СМИ уже появились сообщения о том, что обращение Путина к Федеральному собранию РФ может состояться уже в 2023 году. Однако официально они не подтверждены.