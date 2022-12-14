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14 декабря, 10:18

Песков допустил, что послание Путина Федеральному собранию может состояться уже в 2023 году

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил, что послание Владимира Путина Федеральному собранию может состояться уже в следующем году.

"Что касается сообщений о том, что, возможно, состоится в следующем году — безусловно, возможно. Это истина достаточно очевидная", отметил представитель Кремля, уточнив, что послания "в письменном виде" быть не может.

Песков также посоветовал представителям СМИ не гадать на кофейной гуще, а дождаться официального сообщения.

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Напомним, в начале ноября Дмитрий Песков сообщал, что работа над текстом послания Владимира Путина Федеральному собранию ведётся уже давно и глава государства планирует выступить перед парламентом до конца года. Однако в СМИ уже появились сообщения о том, что обращение Путина к Федеральному собранию РФ может состояться уже в 2023 году. Однако официально они не подтверждены.

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ТАСС / EPA / MAXIM SHIPENKOV

Александр Юнашев

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