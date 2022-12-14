Кремль не стал анонсировать дату встречи Путина с главами новых регионов России
Песков подтвердил, что Путин планирует встретиться с главами новых российских регионов до конца 2022 года
Президент Владимир Путин планирует встретиться с руководителями новых российских регионов до конца уходящего года. Об этом сообщил журналистам в среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, подтвердив информацию, которая ранее появилась в СМИ.
При этом дату предстоящей встречи в Кремле предпочли не анонсировать.
"Встреча запланирована. Мы своевременно сообщим об этом", — добавил пресс-секретарь президента.
Напомним, что 5 октября 2022 года, после официального вступления четырёх субъектов в состав России, президент Путин назначил временно исполняющих глав новых регионов. Так, Денис Пушилин был назначен врио главы Донецкой Народной Республики, Леонид Пасечник — врио главы Луганской Народной Республики, Евгений Балицкий — врио губернатора Запорожской области, а Владимир Сальдо — врио губернатора Херсонской области. Согласно положениям договоров, врио руководителей будут работать до избрания новых глав регионов в соответствии с российским законодательством.
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