Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
14 декабря, 10:26

Кремль не стал анонсировать дату встречи Путина с главами новых регионов России

Песков подтвердил, что Путин планирует встретиться с главами новых российских регионов до конца 2022 года

Президент Владимир Путин планирует встретиться с руководителями новых российских регионов до конца уходящего года. Об этом сообщил журналистам в среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, подтвердив информацию, которая ранее появилась в СМИ.

При этом дату предстоящей встречи в Кремле предпочли не анонсировать.

"Встреча запланирована. Мы своевременно сообщим об этом", — добавил пресс-секретарь президента.

В Кремле рассказали, когда Путин может посетить новые регионы России

В Кремле рассказали, когда Путин может посетить новые регионы России

Напомним, что 5 октября 2022 года, после официального вступления четырёх субъектов в состав России, президент Путин назначил временно исполняющих глав новых регионов. Так, Денис Пушилин был назначен врио главы Донецкой Народной Республики, Леонид Пасечник — врио главы Луганской Народной Республики, Евгений Балицкий — врио губернатора Запорожской области, а Владимир Сальдо — врио губернатора Херсонской области. Согласно положениям договоров, врио руководителей будут работать до избрания новых глав регионов в соответствии с российским законодательством.

Обложка ©

Shutterstock

Александр Юнашев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров