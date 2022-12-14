Кремль не стал анонсировать дату встречи Путина с главами новых регионов России

Президент Владимир Путин планирует встретиться с руководителями новых российских регионов до конца уходящего года. Об этом сообщил журналистам в среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, подтвердив информацию, которая ранее появилась в СМИ.

При этом дату предстоящей встречи в Кремле предпочли не анонсировать.

"Встреча запланирована. Мы своевременно сообщим об этом", — добавил пресс-секретарь президента.