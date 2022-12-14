Кремль оценил возможность новогоднего перемирия на Украине

Власти России не рассматривают возможность объявления "рождественского" или "новогоднего" перемирия на Украине, таких предложений не поступало. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, никаких предложений ни от кого не поступало, такой темы нет на повестке дня", — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос, рассматривают ли российские власти возможность перемирия в преддверии праздников и готовы ли откликнуться, если такая инициатива поступит от Киева.