Кремль оценил возможность новогоднего перемирия на Украине

Российская сторона не рассматривает возможность объявления "рождественского" или "новогоднего" перемирия в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил журналистам в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, таких предложений Кремлю просто не поступало.

"Нет, никаких предложений ни от кого не поступало, такой темы нет на повестке дня", — сказал он.