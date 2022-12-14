Кремль оценил возможность новогоднего перемирия на Украине
Песков: Темы новогоднего перемирия на Украине у России на повестке дня нет
Российская сторона не рассматривает возможность объявления "рождественского" или "новогоднего" перемирия в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил журналистам в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, таких предложений Кремлю просто не поступало.
"Нет, никаких предложений ни от кого не поступало, такой темы нет на повестке дня", — сказал он.
Ранее в Кремле также опровергли возможность вывода войск с Украины до конца года. По словам пресс-секретаря президента, украинской стороне необходимо принимать во внимание "реалии, которые сложились за всё это время".
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