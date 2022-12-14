Кремль оценил возможность новогоднего перемирия на Украине
Песков: Темы новогоднего перемирия на Украине у России на повестке дня нет
Власти России не рассматривают возможность объявления "рождественского" или "новогоднего" перемирия на Украине, таких предложений не поступало. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, никаких предложений ни от кого не поступало, такой темы нет на повестке дня", — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос, рассматривают ли российские власти возможность перемирия в преддверии праздников и готовы ли откликнуться, если такая инициатива поступит от Киева.
Ранее в Кремле опровергли возможность вывода войск с Украины до конца года. По словам пресс-секретаря президента РФ, украинской стороне необходимо принимать во внимание "реалии, которые сложились за всё это время".
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