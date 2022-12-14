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Регион
Опубликовано 14 декабря 2022, 10:29
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Кремль оценил возможность новогоднего перемирия на Украине

Песков: Темы новогоднего перемирия на Украине у России на повестке дня нет

Российская сторона не рассматривает возможность объявления "рождественского" или "новогоднего" перемирия в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил журналистам в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, таких предложений Кремлю просто не поступало.

"Нет, никаких предложений ни от кого не поступало, такой темы нет на повестке дня", — сказал он.

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Ранее в Кремле также опровергли возможность вывода войск с Украины до конца года. По словам пресс-секретаря президента, украинской стороне необходимо принимать во внимание "реалии, которые сложились за всё это время".

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Getty Images / Sefa Karacan

Ирина Фальке
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