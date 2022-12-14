Песков предрёк ЗРК Patriot на Украине участь мишеней для ВС России

Зенитно-ракетные комплексы Patriot в случае доставки их из США на Украину станут законной целью Вооружённых сил РФ, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос о том, разделяют ли в Кремле мнение зампредседателя СБ РФ Дмитрия Медведева об участи "Патриотов".

"Безусловно. Но я не стал бы комментировать, потому что это сообщение СМИ, в наше время сообщения СМИ — вещь ненадёжная. Давайте дождёмся официальной информации", — сказал представитель Кремля.