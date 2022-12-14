Песков предрёк ЗРК Patriot на Украине участь мишеней для ВС России
Песков подтвердил, что ЗРК Patriot в случае доставки на Украину станут целью ВС России
Зенитно-ракетные комплексы Patriot в случае доставки их из США на Украину станут законной целью Вооружённых сил РФ, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос о том, разделяют ли в Кремле мнение зампредседателя СБ РФ Дмитрия Медведева об участи "Патриотов".
"Безусловно. Но я не стал бы комментировать, потому что это сообщение СМИ, в наше время сообщения СМИ — вещь ненадёжная. Давайте дождёмся официальной информации", — сказал представитель Кремля.
Как отмечали американские СМИ, власти Соединённых Штатов могут объявить о передаче Киеву зенитно-ракетных комплексов Patriot уже на этой неделе. По некоторым данным, администрация президента США Джо Байдена сейчас дорабатывает планы по их отправке Киеву. Решение должен сначала одобрить глава Пентагона Ллойд Остин, после чего оно будет отправлено на подпись президенту Джо Байдену.
Shutterstock