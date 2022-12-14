Тело мёртвого мужчины два часа пролежало во дворе больницы в Подмосковье
Прохожий нашёл на территории ЦРБ в Раменском в снегу тело мёртвого мужчины
Прохожий наткнулся на тело мёртвого мужчины во дворе больницы в подмосковном Раменском, но сотрудники приёмного отделения отказались выходить и якобы ответили: "Ничем помочь не можем". Об этом пишет SHOT и публикует видео очевидца.
Прохожий наткнулся на мёртвого мужчину во дворе больницы в подмосковном Раменском. Видео © t.me / SHOT
"Что скажем на это? Раменская больница. У них тут труп лежит, а всем *** Просто всем ***, — возмутился автор ролика.
На кадрах видно, что тело действительно лежит вблизи больницы и уже покрылось снегом. По словам мужчины, он обратился также к охране учреждения, но и там пожали плечами, не предприняв никаких действий. Прохожий самостоятельно вызвал скорую помощь и полицию. Однако руководство больницы обвинения отвергает. Там заверили, что медики сразу после обращения осмотрели тело и установили, что с момента смерти прошло два часа. Теперь правоохранители выясняют детали случившегося и причину гибели незнакомца.
Накануне сообщалось, что семья из Китая насмерть отравилась угарным газом в одном из домов подмосковного коттеджного посёлка "Европейский квартал" в деревне Прудки Раменского района.
t.me / SHOT