Тело мёртвого мужчины два часа пролежало во дворе больницы в Подмосковье

Прохожий наткнулся на тело мёртвого мужчины во дворе больницы в подмосковном Раменском, но сотрудники приёмного отделения отказались выходить и якобы ответили: "Ничем помочь не можем". Об этом пишет SHOT и публикует видео очевидца.

Прохожий наткнулся на мёртвого мужчину во дворе больницы в подмосковном Раменском. Видео © t.me / SHOT

"Что скажем на это? Раменская больница. У них тут труп лежит, а всем *** Просто всем ***, — возмутился автор ролика.

На кадрах видно, что тело действительно лежит вблизи больницы и уже покрылось снегом. По словам мужчины, он обратился также к охране учреждения, но и там пожали плечами, не предприняв никаких действий. Прохожий самостоятельно вызвал скорую помощь и полицию. Однако руководство больницы обвинения отвергает. Там заверили, что медики сразу после обращения осмотрели тело и установили, что с момента смерти прошло два часа. Теперь правоохранители выясняют детали случившегося и причину гибели незнакомца.