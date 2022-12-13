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13 декабря, 13:59

Семья из Китая с ребёнком найдена мёртвой в коттедже в Подмосковье

Семья из Китая погибла от отравления угарным газом в коттедже в Подмосковье

Семья из Китая насмерть отравилась угарным газом в одном из домов подмосковного коттеджного посёлка "Европейский квартал" в деревне Прудки Раменского района. О трагедии пишет Mash.

По данным издания, речь идёт о семейной паре и их ребёнке. Ещё один взрослый попал в реанимацию, где врачи борются за его жизнь. По предварительной информации, все они граждане Китая, а в доме произошла утечка пропана или метана.

В Кировской области мать и семеро детей отравились угарным газом

В Кировской области мать и семеро детей отравились угарным газом

Ранее сообщалось, что семья из трёх человек — супруги и их 18-летний сын — была найдена мёртвой в однокомнатной квартире в подмосковном Подольске. Признаков насильственной смерти на телах погибших не обнаружено. По предварительной версии, причиной гибели стало отравление угарным газом.

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Shutterstock

Татьяна Миссуми

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