Семья из Китая с ребёнком найдена мёртвой в коттедже в Подмосковье
Семья из Китая погибла от отравления угарным газом в коттедже в Подмосковье
Семья из Китая насмерть отравилась угарным газом в одном из домов подмосковного коттеджного посёлка "Европейский квартал" в деревне Прудки Раменского района. О трагедии пишет Mash.
По данным издания, речь идёт о семейной паре и их ребёнке. Ещё один взрослый попал в реанимацию, где врачи борются за его жизнь. По предварительной информации, все они граждане Китая, а в доме произошла утечка пропана или метана.
Ранее сообщалось, что семья из трёх человек — супруги и их 18-летний сын — была найдена мёртвой в однокомнатной квартире в подмосковном Подольске. Признаков насильственной смерти на телах погибших не обнаружено. По предварительной версии, причиной гибели стало отравление угарным газом.
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