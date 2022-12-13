Кризис заставил британцев старше 50 лет работать

Процент экономически неактивных жителей Британии старше 50 лет начал снижаться в связи с ростом стоимости жизни в стране, всё больше британцев указанного возраста задумываются о возвращении на работу. Об этом свидетельствуют данные Бюро национальной статистики (ONS) Великобритании.

"С тех пор как в 1971 году начался сравнительный учёт, уровень экономической неактивности в целом снижался. Однако он увеличился во время пандемии коронавируса. В период с августа по октябрь 2022 года он снизился по сравнению с предыдущим трёхмесячным периодом", — сообщили в бюро.

В соответствии с показателями за период июль – сентябрь и август – октябрь, число неактивных граждан в возрасте от 16 до 64 лет снизилось в целом на 63,4 тысячи, и 40,9 тысячи из них — британцы старше 50 лет. Согласно данным ONS, доля неработающих людей, которые не ищут работу, снизилась "из-за сокращения числа представителей трудоспособного возраста, которые считают себя пенсионерами".

"Это согласуется с другими данными, которые показывают, что больше людей в возрасте старше 50 лет стали думать о возвращении на работу в тот период, когда стоимость жизни стремительно растёт", — заявил глава подразделения экономической статистики бюро Сэм Бэкет.