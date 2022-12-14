В аварии с КамАЗом и скорой под Томском погиб замглавврача перинатального центра

В смертельном ДТП с машиной скорой помощи в Томской области погиб заместитель главврача регионального перинатального центра.

Как сообщил губернатор Владимир Мазур, вместе с врачом в автомобиле ехали его коллеги — заведующий отделением взрослой реанимации, медсестра. Все они, включая водителя, погибли по пути на вызов.

"Уникальные специалисты, настоящие профессионалы, замечательные люди, всегда спешившие помочь", — написал Мазур в телеграм-канале.