В аварии с КамАЗом и скорой под Томском погиб замглавврача перинатального центра
Томский губернатор Мазур: В ДТП со скорой помощью погиб замглавврача перинатального центра
В смертельном ДТП с машиной скорой помощи в Томской области погиб заместитель главврача регионального перинатального центра.
Как сообщил губернатор Владимир Мазур, вместе с врачом в автомобиле ехали его коллеги — заведующий отделением взрослой реанимации, медсестра. Все они, включая водителя, погибли по пути на вызов.
"Уникальные специалисты, настоящие профессионалы, замечательные люди, всегда спешившие помочь", — написал Мазур в телеграм-канале.
Как сообщал Лайф, авария произошла на трассе между Томском и Мариинском. После столкновения обе машины загорелись. Водитель самосвала выжил, но получил травмы. Причины ДТП неизвестны.