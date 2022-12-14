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14 декабря, 10:55

В аварии с КамАЗом и скорой под Томском погиб замглавврача перинатального центра

Томский губернатор Мазур: В ДТП со скорой помощью погиб замглавврача перинатального центра

В смертельном ДТП с машиной скорой помощи в Томской области погиб заместитель главврача регионального перинатального центра.

Как сообщил губернатор Владимир Мазур, вместе с врачом в автомобиле ехали его коллеги — заведующий отделением взрослой реанимации, медсестра. Все они, включая водителя, погибли по пути на вызов.

"Уникальные специалисты, настоящие профессионалы, замечательные люди, всегда спешившие помочь", написал Мазур в телеграм-канале.

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Как сообщал Лайф, авария произошла на трассе между Томском и Мариинском. После столкновения обе машины загорелись. Водитель самосвала выжил, но получил травмы. Причины ДТП неизвестны.

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VK / Новости Томск.ру | Tomsk.ru

Максим Плетнёв

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