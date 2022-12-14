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14 декабря, 10:52

Совфед одобрил закон о запрете услуг суррогатных матерей для иностранцев

Совет Федерации РФ одобрил закон о запрете услуг суррогатных матерей в России для иностранцев, а также для одиноких мужчин. Документ поддержал 141 сенатор, 1 воздержался, проголосовавших против не было.

Согласно законопроекту, воспользоваться подобными услугами смогут только состоящие в браке граждане России или же одинокая россиянка, которая не может самостоятельно выносить или родить ребёнка по медицинским показаниям.

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Напомним, с инициативой о запрете на суррогатное материнство в РФ для иностранцев выступила "Единая Россия". Законопроект был подготовлен и внесён в Госдуму в 2021 году. Правительство его поддержало, но при условии доработки. После чего законопроект успешно прошёл все три чтения в Госдуме и был одобрен Комитетом Совфеда.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Николь Вербер

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