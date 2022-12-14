Главы МИД ЕС не увидели необходимости в спецтрибунале по Украине

Министры иностранных дел государств Евросоюза на недавнем заседании 12 декабря в Брюсселе обсудили предложение Еврокомиссии о создании некоего специализированного международного трибунала по Украине, но не пришли к согласию о его необходимости. Об этом рассказал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Есть полемика о том, нужно ли нам что-то ещё помимо МУС, чтобы бороться с безнаказанностью на Украине. Я вместе с Еврокомиссией представил предложение министрам, и мы обсуждали его, правда, без конкретного результата", — сказал Боррель в ходе выступления на форуме по правам человека в Брюсселе.