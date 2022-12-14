Главы МИД ЕС не увидели необходимости в спецтрибунале по Украине
Боррель заявил, что идея о спецтрибунале по Украине не нашла единой поддержки глав МИД ЕС
Встреча глав МИД ЕС 12 декабря. Обложка © Совет Европейского союза
Министры иностранных дел государств Евросоюза на недавнем заседании 12 декабря в Брюсселе обсудили предложение Еврокомиссии о создании некоего специализированного международного трибунала по Украине, но не пришли к согласию о его необходимости. Об этом рассказал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
"Есть полемика о том, нужно ли нам что-то ещё помимо МУС, чтобы бороться с безнаказанностью на Украине. Я вместе с Еврокомиссией представил предложение министрам, и мы обсуждали его, правда, без конкретного результата", — сказал Боррель в ходе выступления на форуме по правам человека в Брюсселе.
По его оценке, создание альтернативной структуры возможно. Однако он назвал процесс обсуждения этой идеи "интересной дискуссией, которая не имела конкретного ответа". Боррель вместе с тем отметил необходимость прикладывать больше усилий для "борьбы с безнаказанностью", но не озвучил свои дальнейшие планы в этом направлении.
Ранее Франция объявила о начале работы по созданию специального трибунала для расследования действий России на Украине. Постпред РФ при ООН Василий Небензя в свою очередь назвал инициативу ЕС о трибунале по Украине попыткой покрыть беззаконие. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков жёстко осудил попытки Запада учредить трибуналы по Украине.