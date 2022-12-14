Принял за лося: Россиянин случайно убил друга выстрелом в голову на охоте

В Артинском районе Свердловской области 67-летний мужчина случайно убил своего друга выстрелом в голову во время охоты, приняв за лося. О случившемся пишет СУ СК России по региону.

"По версии следствия, днём 10 декабря 2022 года подозреваемый, находясь на охоте вместе со своим знакомым, произвёл выстрел из огнестрельного оружия в сторону лесного массива, где, как ему показалось, находился лось", — уточнили в управлении.

Но на самом деле это был напарник мужчины, 66-летний житель ХМАО. В результате полученного ранения в голову он скончался в больнице. Как рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, два друга охотились на снегоходах в тридцати километрах от деревни Усть-Югуш, погибший для этого и приехал к товарищу на Урал.

"Роковой выстрел был сделан из СКС калибра 7,62 мм. Разрешение на охоту у граждан имелось. Собранные материалы полиция направила в региональный СКР", — добавил Горелых, уточнив, что возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".