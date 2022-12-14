В первой детской больнице в Петербурге открыли семейную комнату

В первой детской больнице в Санкт-Петербурге открыли семейную комнату. Место, где можно отвлечься от перевязок, процедур и врачей, появилось в ожоговом центре, пишет газета "Петербургский дневник".

"Ожоговая травма у ребёнка — это несчастье для всей семьи. Это длительное тяжёлое лечение, со многими пациентами мы не расстаёмся и после выписки, и они возвращаются к нам на повторные операции. Поэтому в нашем случае детям и их мамам и папам особенно необходимы хорошие бытовые условия и психологическая поддержка", — рассказала заведующая отделением Марина Бразоль.

Детям с ожоговой травмой в больнице важно чувствовать себя как дома, хотя иногда это бывает довольно сложно. Тем не менее для ребят стараются сделать всё возможное, а родителям — дать хоть минутку отдыха. Специально для этого в комнате отдыха есть воспитатель, с которым дети проводят время: играют, читают книжки и смотрят мультики.

"Мы — единственное детское ожоговое отделение в Петербурге и на Северо-Западе. Психологическая составляющая в лечении очень важна. Когда с пострадавшим ребёнком близкие, домашние стены, игрушки — это сокращает те недели и месяцы, которые требуются для достижения успеха", — заявил главврач Александр Гостимский.