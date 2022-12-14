Месси объявил о последнем чемпионате мира в карьере

Нападающий аргентинской сборной Лионель Месси рассказал, что финальный матч ЧМ-2022 в Катаре станет для него последним в плане выступлений на чемпионатах мира.

"Я очень счастлив, что смог добиться этого. Я завершу свои выступления на чемпионатах мира, сыграв свой последний матч в финале", — приводит слова футболиста портал Ole.

В финале ЧМ-2022 в Катаре соперником сборной Аргентины станет победитель матча Марокко — Франция, который состоится сегодня, 14 декабря, в 22:00 мск. После этой игры Месси выйдет на первое место среди футболистов по числу матчей на чемпионатах мира. Сейчас он делит первую строчку с немцем Лотаром Маттеусом.