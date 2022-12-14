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14 декабря, 11:29

Месси объявил о последнем чемпионате мира в карьере

Месси подтвердил, что финал ЧМ-2022 в Катаре станет его последним матчем на чемпионатах

Нападающий аргентинской сборной Лионель Месси рассказал, что финальный матч ЧМ-2022 в Катаре станет для него последним в плане выступлений на чемпионатах мира.

"Я очень счастлив, что смог добиться этого. Я завершу свои выступления на чемпионатах мира, сыграв свой последний матч в финале", — приводит слова футболиста портал Ole.

В финале ЧМ-2022 в Катаре соперником сборной Аргентины станет победитель матча Марокко — Франция, который состоится сегодня, 14 декабря, в 22:00 мск. После этой игры Месси выйдет на первое место среди футболистов по числу матчей на чемпионатах мира. Сейчас он делит первую строчку с немцем Лотаром Маттеусом.

Аргентина вышла во второй финал за три последних чемпионата мира

Аргентина вышла во второй финал за три последних чемпионата мира

Ранее Месси заявил, что верил в эту сборную Аргентины с первых дней ЧМ-2022, а то, через что проходит команда, футболист считает невероятным.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Ирина Фальке

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