Немецкие заговорщики планировали убить Шольца

Задержанные в Германии заговорщики, которые собирались устроить госпереворот и захватить власть в стране, планировали ликвидировать канцлера ФРГ Олафа Шольца. Об этом, как пишет газета New York Times, стало известно из документов, найденных при обысках.

Так, в ходе следственных мероприятий силовики обнаружили более сотни соглашений о неразглашении, подписавшиеся под ними люди дали клятву сохранять в строжайшем секрете все планы группировки. А в планы эти входило не только нападение на немецкий парламент, но и убийство канцлера, утверждает издание.