Немецкие заговорщики планировали убить Шольца
NYT: Планировавшие переворот заговорщики хотели убить канцлера ФРГ Шольца
Задержанные в Германии заговорщики, которые собирались устроить госпереворот и захватить власть в стране, планировали ликвидировать канцлера ФРГ Олафа Шольца. Об этом, как пишет газета New York Times, стало известно из документов, найденных при обысках.
Так, в ходе следственных мероприятий силовики обнаружили более сотни соглашений о неразглашении, подписавшиеся под ними люди дали клятву сохранять в строжайшем секрете все планы группировки. А в планы эти входило не только нападение на немецкий парламент, но и убийство канцлера, утверждает издание.
Лайф писал о масштабных задержаниях, прошедших в Германии. Правоохранители заподозрили сторонников одной из праворадикальных групп в подготовке государственного переворота. Среди них также оказалась одна россиянка. Сообщалось, что участники группы якобы пытались заручиться российской поддержкой, однако в Посольстве РФ опровергли данные утверждения. Кроме того, позже стало известно, что заговорщики планировали создать собственную армию, захватить Бундестаг, арестовать депутатов и членов правительства и спровоцировать массовые беспорядки.
ТАСС / picture alliance / photothek / Florian Gaertner