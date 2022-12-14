Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова обратилась в ООН по поводу нарастающей в республике гуманитарной катастрофы из-за украинских обстрелов. Она обозначила целью ВСУ уничтожение и террор населения Донбасса.

"Очевидной целью указанных антигуманных действий Киева является террор мирного населения Донбасса и его планомерное уничтожение", — сказала она на пресс-конференции.

Морозова обвинила ВСУ в попытках нанести максимальный ущерб гражданской инфраструктуре, а также напомнила, что объекты, которые подвергаются ударам с украинской стороны, находятся под защитой Женевских конвенций 1949 года.