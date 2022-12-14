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Регион
Опубликовано 14 декабря 2022, 11:43

Украинские обстрелы вынудили омбудсмена ДНР обратиться в ООН

Омбудсмен ДНР обратилась в ООН по гуманитарной катастрофе из-за украинских обстрелов

Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова обратилась в ООН по поводу нарастающей в республике гуманитарной катастрофы из-за украинских обстрелов. Она обозначила целью ВСУ уничтожение и террор населения Донбасса.

"Очевидной целью указанных антигуманных действий Киева является террор мирного населения Донбасса и его планомерное уничтожение", сказала она на пресс-конференции.

Морозова обвинила ВСУ в попытках нанести максимальный ущерб гражданской инфраструктуре, а также напомнила, что объекты, которые подвергаются ударам с украинской стороны, находятся под защитой Женевских конвенций 1949 года.

Пушилин назвал последние обстрелы ВСУ Донецка самыми интенсивными за всё время
Пушилин назвал последние обстрелы ВСУ Донецка самыми интенсивными за всё время

Ранее на обстрелы украинской армией социальных объектов новых регионов России указывал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, действия ВСУ осложняют восстановление этих территорий.

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ТАСС / Александр Река

Матвей Шандрыголов
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