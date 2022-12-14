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14 декабря, 11:43

"Террор и планомерное уничтожение": Украинские обстрелы вынудили омбудсмена ДНР обратиться в ООН

Омбудсмен ДНР обратилась в ООН по гуманитарной катастрофе из-за украинских обстрелов

Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова обратилась в ООН по поводу нарастающей в республике гуманитарной катастрофы из-за украинских обстрелов. Она обозначила целью ВСУ уничтожение и террор населения Донбасса.

"Очевидной целью указанных антигуманных действий Киева является террор мирного населения Донбасса и его планомерное уничтожение", сказала она на пресс-конференции.

Морозова обвинила ВСУ в попытках нанести максимальный ущерб гражданской инфраструктуре, а также напомнила, что объекты, которые подвергаются ударам с украинской стороны, находятся под защитой Женевских конвенций 1949 года.

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Ранее на обстрелы украинской армией социальных объектов новых регионов России указывал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, действия ВСУ осложняют восстановление этих территорий.

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ТАСС / Александр Река

Матвей Шандрыголов

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