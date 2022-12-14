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14 декабря, 11:50

Совфед установил МРОТ на 2023 год на уровне 16 242 рублей

Совет Федерации на заседании 14 декабря одобрил закон о повышении в 2023 году МРОТ до 16 242 рублей.

Так, согласно документу, с 1 января предлагается установить минимальный размер оплаты труда в размере 16 242 рублей в месяц с ростом на 6,3% к предыдущему году. Эта мера приведёт к повышению зарплаты около 3,5 миллиона работников бюджетной сферы.

Жители разных регионов России рассказали о желаемом уровне МРОТ

Жители разных регионов России рассказали о желаемом уровне МРОТ

Ранее Лайф рассказывал о том, что президент России Владимир Путин поручил правительству представить предложения об ускоренном росте МРОТ, чтобы он существенно превышал величину прожиточного минимума.

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LIFE

Александра Вишнякова

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