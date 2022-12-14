Совфед установил МРОТ на 2023 год на уровне 16 242 рублей

Совет Федерации на заседании 14 декабря одобрил закон о повышении в 2023 году МРОТ до 16 242 рублей.

Так, согласно документу, с 1 января предлагается установить минимальный размер оплаты труда в размере 16 242 рублей в месяц с ростом на 6,3% к предыдущему году. Эта мера приведёт к повышению зарплаты около 3,5 миллиона работников бюджетной сферы.