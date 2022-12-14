Штурмовые группы ВСУ атаковали позиции российских военных в ДНР, пожертвовав 80 бойцами

Штурмовые группы Вооружённых сил Украины четырежды пытались атаковать позиции российских военных у Павловки, Новомайорского и Нескучного, но каждый раз терпели поражение. Об этом сообщил на брифинге о ходе спецоперации официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Южно-Донецком направлении Вооружённые силы Украины (ВСУ) четырьмя штурмовыми группами пытались контратаковать позиции российских войск в направлении населённых пунктов Павловка, Новомайорское и Нескучное в ДНР. Все контратаки отражены, противник отброшен на исходные позиции", — уточнил генерал-лейтенант.

В ходе провальных атак украинская армия за сутки на данном направлении потеряла до 80 военнослужащих. Также ВСУ лишились трёх боевых бронированных машин и четырёх автомобилей.