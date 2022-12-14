Штурмовые группы ВСУ атаковали позиции российских военных в ДНР, пожертвовав 80 бойцами
Штурмовые группы ВСУ провалили четыре контратаки на Южно-Донецком направлении
Штурмовые группы Вооружённых сил Украины четырежды пытались атаковать позиции российских военных у Павловки, Новомайорского и Нескучного, но каждый раз терпели поражение. Об этом сообщил на брифинге о ходе спецоперации официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На Южно-Донецком направлении Вооружённые силы Украины (ВСУ) четырьмя штурмовыми группами пытались контратаковать позиции российских войск в направлении населённых пунктов Павловка, Новомайорское и Нескучное в ДНР. Все контратаки отражены, противник отброшен на исходные позиции", — уточнил генерал-лейтенант.
В ходе провальных атак украинская армия за сутки на данном направлении потеряла до 80 военнослужащих. Также ВСУ лишились трёх боевых бронированных машин и четырёх автомобилей.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что в ходе спецоперации освобождено уже более 50% территории республики. При этом он подчеркнул, что главной задачей остаётся полное освобождение ДНР.
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