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Опубликовано 14 декабря 2022, 11:58
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Штурмовые группы ВСУ атаковали позиции российских военных в ДНР, пожертвовав 80 бойцами

Штурмовые группы ВСУ провалили четыре контратаки на Южно-Донецком направлении

Штурмовые группы Вооружённых сил Украины четырежды пытались атаковать позиции российских военных у Павловки, Новомайорского и Нескучного, но каждый раз терпели поражение. Об этом сообщил на брифинге о ходе спецоперации официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Южно-Донецком направлении Вооружённые силы Украины (ВСУ) четырьмя штурмовыми группами пытались контратаковать позиции российских войск в направлении населённых пунктов Павловка, Новомайорское и Нескучное в ДНР. Все контратаки отражены, противник отброшен на исходные позиции", — уточнил генерал-лейтенант.

В ходе провальных атак украинская армия за сутки на данном направлении потеряла до 80 военнослужащих. Также ВСУ лишились трёх боевых бронированных машин и четырёх автомобилей.

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Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что в ходе спецоперации освобождено уже более 50% территории республики. При этом он подчеркнул, что главной задачей остаётся полное освобождение ДНР.

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Getty Images / SOPA Images / Ashley Chan

Андрей Бражников
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