Украинская армия потеряла до сотни своих бойцов на Купянском направлении

Российские военные уничтожили до ста украинских бойцов в пяти населённых пунктах Харьковской области и ЛНР. Об этом проинформировал журналистов официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков. Также среди потерь противника один бронетранспортёр, боевая бронированная машина и шесть пикапов.

"На Купянском направлении в результате огня артиллерии по скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка, Котляровка, Табаевка, Берестовое Харьковской области и Новосёловское Луганской Народной Республики уничтожено до сотни украинских военнослужащих", — сказал он на брифинге в среду.