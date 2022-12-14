ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 14 декабря 2022, 11:57

Украинская армия потеряла до сотни своих бойцов на Купянском направлении

Генерал-лейтенант Конашенков сообщил об уничтожении до 100 украинских военнослужащих на Купянском направлении

Российские военные уничтожили до ста украинских бойцов в пяти населённых пунктах Харьковской области и ЛНР. Об этом проинформировал журналистов официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков. Также среди потерь противника один бронетранспортёр, боевая бронированная машина и шесть пикапов.

"На Купянском направлении в результате огня артиллерии по скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка, Котляровка, Табаевка, Берестовое Харьковской области и Новосёловское Луганской Народной Республики уничтожено до сотни украинских военнослужащих", сказал он на брифинге в среду.

Каких целей США не смогли достичь на Украине
Каких целей США не смогли достичь на Украине

Ранее сообщалось, что ВСУ перебросили элитные резервы на Краснолиманское и Купянское направления. Украинское руководство вынужденно пошло на такие меры из-за опасений прорыва своей линии обороны, а также в связи с неудачными попытками штурма российских позиций.

BannerImage

Getty Images / Metin Aktas

Алексей Берковиц
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar