Украинская армия потеряла до сотни своих бойцов на Купянском направлении
Генерал-лейтенант Конашенков сообщил об уничтожении до 100 украинских военнослужащих на Купянском направлении
Российские военные уничтожили до ста украинских бойцов в пяти населённых пунктах Харьковской области и ЛНР. Об этом проинформировал журналистов официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков. Также среди потерь противника один бронетранспортёр, боевая бронированная машина и шесть пикапов.
"На Купянском направлении в результате огня артиллерии по скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка, Котляровка, Табаевка, Берестовое Харьковской области и Новосёловское Луганской Народной Республики уничтожено до сотни украинских военнослужащих", — сказал он на брифинге в среду.
Ранее сообщалось, что ВСУ перебросили элитные резервы на Краснолиманское и Купянское направления. Украинское руководство вынужденно пошло на такие меры из-за опасений прорыва своей линии обороны, а также в связи с неудачными попытками штурма российских позиций.
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