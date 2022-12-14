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14 декабря, 11:57

Украинская армия потеряла до сотни своих бойцов на Купянском направлении

Генерал-лейтенант Конашенков сообщил об уничтожении до 100 украинских военнослужащих на Купянском направлении

Российские военные уничтожили до ста украинских бойцов в пяти населённых пунктах Харьковской области и ЛНР. Об этом проинформировал журналистов официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков. Также среди потерь противника один бронетранспортёр, боевая бронированная машина и шесть пикапов.

"На Купянском направлении в результате огня артиллерии по скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка, Котляровка, Табаевка, Берестовое Харьковской области и Новосёловское Луганской Народной Республики уничтожено до сотни украинских военнослужащих", сказал он на брифинге в среду.

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Ранее сообщалось, что ВСУ перебросили элитные резервы на Краснолиманское и Купянское направления. Украинское руководство вынужденно пошло на такие меры из-за опасений прорыва своей линии обороны, а также в связи с неудачными попытками штурма российских позиций.

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Getty Images / Metin Aktas

Алексей Берковиц

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